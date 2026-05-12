Juan Villoro reflexiona sobre futbol, identidad y Mundial en nueva exposición

Cerca de 100 objetos y fotografías que relatan algunos sucesos memorables en la historia del futbol mexicano, integrarán la exposición ¿De qué color pinta el verde? La selección mexicana, el futbol y sus representaciones del mundo, a cargo de Juan Villoro y con la curaduría de José Enrique Ortiz Lanz, que será inaugurada hoy a las 19:00 horas en El Colegio Nacional y permanecerá hasta mediados de agosto.

La muestra, que también incluirá videos con instantes memorables de la selección y fragmentos literarios a partir de libros como Dios es redondo, Balón dividido y Los once de la tribu, del propio Villoro,

busca acercar al público a la literatura y fortalecer el sentido identitario en torno a la selección nacional y lo que representa, bajo la premisa de que el espectador es el duodécimo jugador”, expuso Juan Villoro.

Durante el recorrido previo, el autor reconoció que “a diferencia de otros mundiales, éste es más complejo, desde el punto de vista económico, por la dificultad de acceder a los estadios, por el precio de los boletos y el hecho de que México tenga (sólo) 13 partidos de 104 posibles, es decir, que nuestra participación es parcial en este mundial y para la gente va a ser difícil tener un contacto presencial con el futbol, a diferencia de lo que ocurrió en otros mundiales”, reconoció.

En esta exposición se exhiben alrededor de 100 objetos. Foto: Cortesía El Colegio Nacional

Esto, expuso, no fue decisión de México, sino de la FIFA.

“Pero me parece que es una respuesta virtuosa el decir: ‘Vamos a reflexionar sobre el futbol, vamos a darle creatividad y vamos a crear otros espacios de convivencia para ver colectivamente los partidos”, como puede ser desde pantallas gigantes, pero también desde la conversación y la reflexión de exposiciones como ésta.

Además, aseguró que todo mundo sabe que no se disfruta el futbol de la misma manera cuando uno lo ve en soledad que cuando uno está en compañía y con la posibilidad de discutirlo.

Y agregó: “Es muy interesante que esta discusión que normalmente tenemos los aficionados… sobre jugadas que duraron unos cuantos segundos, esto se va a poder dar en distintos planos culturales, en la ciencia, la cultura, la economía, la política, la sociedad, la literatura y en todas estas actividades que rodearán el mundial.

El Colegio Nacional preparó esta exposición relacionada con el Mundial de Futbol 2026, Foto: Cortesía El Colegio Nacional

“Eso me parece que es una respuesta madura y creativa de la sociedad civil ante el Mundial que, le va a dar un marco muy rico (a este panorama), porque en esta ciudad tendremos sólo cinco partidos, pero podemos tener una discusión mucho más interesante”, aseveró.

Por último, el escritor consideró que el futbol, como juego, tiene anticuerpos contra todas las cosas que pretenden destruirlo. “Ha tenido anticuerpos contra abusos políticos, contra la corrupción, el abuso económico y esperemos que esto vuelva a suceder en este mundial”, concluyó.