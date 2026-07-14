Investigadores del INAH denuncian ante FGR destrucción de patrimonio en Chetumal

Arqueólogos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tramitaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, para solicitar una investigación sobre el llamado Parque de la Memoria Balam Tun, en Chetumal, como consta en la carpeta de investigación FED/QR/CHET/0000325/2026.

La denuncia plantea “diversos hechos que podrían constituir delitos cometidos en agravio del patrimonio arqueológico y cultural de la nación, presuntamente relacionados con las intervenciones realizadas durante la construcción del denominado Parque de la Memoria Balam Tun”, ante la afectación de al menos 47 monumentos arqueológicos mayas.

La denuncia plantea que sean investigados al menos 26 funcionarios involucrados en el caso, entre los cuales destacan Diego Prieto Hernández, extitular del INAH; Manuel Pérez Rivas, director del Proyecto de Salvamento del Tren Maya; y los integrantes del Consejo de Arqueología.

Y contempla seis presuntos hechos delictivos: destrucción de monumentos arqueológicos; la falsificación de monumentos arqueológicos inmuebles y fraude arqueológico; mala praxis; el ejercicio ilícito del servicio público; coalición de servidores públicos, y uso indebido de atribuciones y facultades.

Arqueólogos y abogados anuncian que han tramitaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en Chetumal. Juan Carlos Talavera

Presuntos delitos y funcionarios bajo investigación

Durante el anuncio, se informó que el instrumento jurídico fue tramitado por Jesús Evaristo Sánchez y Jaime Garduño Argueta, investigadores del INAH e integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD-INAH), quienes contaron con la asesoría legal de Raymundo Tamay Chuc y José Manuel Hermosillo Vallarta, para solicitar el inicio de la carpeta de investigación, a la que adjuntaron pruebas aportadas por más de 20 especialistas del propio INAH.

Jesús Sánchez comentó que, desde la perspectiva de los promoventes, se requiere “una investigación ministerial especializada, al sostener que al menos 47 monumentos arqueológicos mayas habrían sido desmantelados y alterados durante las obras del Tren Maya para posteriormente ser utilizados en edificaciones de nueva construcción dentro del denominado Parque Balam Tun”, circunstancia que, afirman, “pudo ocasionar la pérdida irreversible de autenticidad, integridad y contexto arqueológico de dichos bienes culturales”.

Además, se detalló que el expediente incluye antecedentes documentales, inspecciones técnicas de especialistas, material fotográfico y videográfico, planos, croquis y mapas, publicaciones académicas, referencias a denuncias previamente presentadas por investigadores del propio INAH y un análisis arqueológico que cuestiona la autenticidad y validez científica de dicho parque.

Aspecto de los trabajos constructivos del Parque de la Memoria Balam Tun, Cortesía INAH

Sin embargo, los promoventes aclararon que este instrumento jurídico “no consiste en cuestionar el desarrollo de infraestructura pública, sino solicitar que se esclarezca si durante la ejecución del proyecto fueron vulneradas las normas nacionales e internacionales que protegen el patrimonio arqueológico de México y, en su caso, que se deslinden las responsabilidades correspondientes”.

E hicieron un llamado para que la investigación se conduzca con independencia, transparencia y estricto apego a la legalidad, dada la relevancia histórica, científica y cultural de los bienes arqueológicos involucrados, cuyo valor trasciende a las generaciones presentes y constituye parte del patrimonio irrenunciable de la nación.

¿El Parque de la Memoria Balam Tun ya está abierto al público?, preguntó Excélsior a Jesús Evaristo Sánchez. “Hasta donde sabemos, no está abierto”.

¿Qué información ha aportado el INAH sobre esas supuestas 47 estructuras afectadas y qué tanto se sabe si debían o no ser removidas? “Los únicos que tienen información sobre la ubicación precisa de esos 47 monumentos originales son Pérez Rivas, el Consejo de Arqueología y, naturalmente, Diego Prieto. Ellos son quienes deben aportar esa información.

Los parques de memoria Balam Tun y K’awiil fueron ideados como espacios educativos y de resguardo de patrimonio Cortesía INAH

Ellos dicen que provienen de tres sitios de donde se extrajo la mayor cantidad de monumentos: las localidades de Juan Sarabia, González Ortega y Francisco Villa, que están aproximadamente entre 10 y 30 km al oeste de Chetumal. Entonces, allí están esas localidades, pero no sabemos esas localidades a las que se están refiriendo o no”, abundó Jesús Evaristo Sánchez.

Cuestionamiento técnico al salvamento arqueológico

¿Por qué? “Porque cuando nosotros estuvimos haciendo la inspección en Balam Tun, Pérez Rivas nos dijo que estas estructuras estaban fuera del trazo y del derecho de vía, y después corrigieron y dijeron que estaban sobre el trazo de la vía y por eso hubo necesidad de reubicarlas.

Sin embargo, señalo que la evidencia fotográfica en los tres sitios mencionados (Juan Sarabia, González Ortega y Francisco Villa) “no vemos absolutamente ninguna zona arqueológica a lo largo de 20 km que abarcan estas tres localidades… Entonces, lo que estamos exigiendo es que Pérez Rivas ubique, georreferencie y nos muestre las cédulas de registro de cada uno de esos 47 edificios y ahí viene ese proceso que ellos tendrán que demostrar”.

Finalmente, se detalló que en los próximos meses tramitarán también otras denuncias más para los demás Parques de la Memoria, en Xpujil y Escárcega. “Sobre estos casos también presentaremos las respectivas denuncias penales”, concluyó.