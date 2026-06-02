“Hay un desencanto”: Eduardo Matos lamenta la situación del INAH

El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma (CDMX, 1940), ganador del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales (2022), lamentó la situación que atraviesa hoy el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que dirige Joel Omar Herrera, ante la contratación insuficiente de expertos, la falta de apoyo, la decadencia en la ENAH y la errónea edificación de los Parques de la Memoria, por lo que sugirió “repensar la actitud del Consejo de Arqueología” y aceptó que, de momento, se siente desilusionado.

“Evidentemente, hay un desencanto y desde el momento que escribo Estos tiempos que vivimos, que salió en Arqueología Mexicana,, ahí marco la tristeza que siento después de 66 años en el INAH y de haber visto pasar alrededor de 10 directores, unos mejores, otros peores, otros intermedios”, expuso ayer Matos durante la mesa de análisis “Estos tiempos que vivimos: desafíos de la arqueología y la historia”, en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, coordinada por Bolfy Cottom.

Y agregó: “Claro que hay un desencanto, porque veo que el apoyo real y sostenido a todo lo que incumbe a nuestra institución viene a menos. Es evidente y ya se mencionó el tema de (la deficiencia) de plazas, y que ya no se convoca para investigadores eméritos, porque eso implica un pequeñísimo aumento al salario… y las nuevas plazas no se ocupan”.

Matos recordó que, en 2025, le tocó ser jurado para asignar una plaza.

“Hubo nueve candidatos y ganó un joven brillantemente. Ya estaba todo dado y, de repente, avisan de la comisión que (el concurso) es nulo, porque un jurado no podía serlo.

“Imagínense lo que piensa ese joven, que se frustró evidentemente. En fin, se mueren los arqueólogos y los antropólogos y las plazas no son renovadas porque la Secretaría de Hacienda dice que ellos tienen que dar la opinión… Me duele ver que está pasando todo esto”, lamentó.

Autor de libros como Vida y muerte en el Templo Mayor y La muerte entre los mexicas, Matos también refirió los Parques de la Memoria

Eduardo Matos consideró un error la creación de los parques de la memoria Balam Tun y K'awill. Foto: Cortesía INAH

“La forma en que se hizo eso no es válida dentro de la arqueología, y ahí se escucharon voces como la de Noemí Castillo, Jorge Angulo, Sergio Gómez, entre otros, que presentaron elementos que contradecían aquella imagen de que todo iba muy bien”.

Además, recordó la Carta de Venecia, en la que se veta totalmente la reconstrucción (de estructuras arqueológicas), salvo la anastilosis, que es la técnica arqueológica y arquitectónica de reconstruir un monumento en ruinas, a partir de sus piezas originales dispersas.

Pero en este caso de los parques, alguien mencionó que se trataba de anastilosis… ¡Pues no!, porque se están trasladando partes de monumentos a unos parques que, pues, ¿cuál es el sentido?, ¿Parques de la Memoria?, yo no sé de cuál”, cuestionó.

En su intervención, Matos Moctezuma también habló de las fallas en el salvamento arqueológico del Tren Maya. Foto: Cortesía INAH.

En su intervención, Matos también evocó el robo al Museo Nacional de Antropología (MNA), en 1985. “Eso ¡ya era una llamada de atención!, una advertencia de que podían ser vulnerables esos centros, no sólo museos, zonas arqueológicas, monumentos coloniales, históricos, es decir, que se tendría que haber reforzado la protección que encomendaba por ley al INAH”.

Sin embargo, indicó que a partir de 2018 el INAH tomó una ruta a la inversa.

“Yo pienso que de suerte no ha habido mayores consecuencias en algunos museos de sitio, museos nacionales, etcétera, que sería catastrófico a estas alturas”, aseveró.

Por último, Matos aludió a los recientes presupuestos que se destinan en sitios arqueológicos, anunciados por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en 46 sitios arqueológicos y en 12 juegos de pelota.

“Actualmente, se apoya al INAH con cantidades para que pueda cumplir con su función. Parece ser que todo eso es promovido por el Mundial de Futbol, porque hay que dar una imagen diferente… y pues hay que darle su embellecimiento, su tratamiento, y entonces se empiezan a dar estos apoyos. Sin embargo, yo quiero ver que esos apoyos serán permanentes una vez que acabe el Mundial, con la honrosa derrota de nuestra selección azteca”, advirtió.

A lo largo de la mesa, el investigador también habló de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacan, de las fallas en el salvamento arqueológico del Tren Maya y la decadencia en la ENAH.