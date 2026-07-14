¡'Gus' se vendió! Fósil de T-rex es vendido por más de 50 millones de dólares

Un esqueleto de Tyrannosaurus rex alcanzó una cifra histórica en una subasta en Nueva York. El fósil, conocido como Gus, fue vendido por 50.1 millones de dólares en Sotheby’s, con lo que se convirtió en el fósil más caro jamás adquirido en una puja pública.

El ejemplar procede de Dakota del Sur y tiene una antigüedad aproximada de 67 millones de años. Su nombre fue elegido en honor a Gary Gus Licking, ganadero del condado de Harding y propietario del terreno donde se encontró el espécimen. La excavación comenzó en 2021 y Licking murió un año después.

De acuerdo con la información de la casa de subastas, Gus mide 11.6 metros de largo y 3.8 metros de alto, además de contar con un cráneo de 137 centímetros. Estas dimensiones lo colocan entre los T. rex de mayor tamaño hallados hasta ahora.

El esqueleto incluye 183 elementos óseos fósiles, lo que representa alrededor del 61 por ciento de integridad ósea. Si se calcula por masa, su conservación se estima entre 75 y 80 por ciento.

¿Por qué Gus es un fósil tan valioso?

Gus fue encontrado en la Formación Hell Creek, una de las zonas paleontológicas más importantes de Norteamérica. Este yacimiento se extiende por Montana, Wyoming y las Dakotas, y ha sido clave para el estudio de dinosaurios del final del periodo Cretácico.

Ahí también se encontraron algunos de los primeros restos de T. rex a principios del siglo XX, por lo que la región ocupa un lugar central en la historia del descubrimiento de esta especie.

T-rex Gus fue vendido en una subasta Especial

Uno de los elementos que más elevó el interés por Gus fue la conservación de su cráneo, que mantiene cerca del 82 por ciento de sus huesos originales. El esqueleto también incluye piezas poco comunes, como la fúrcula, una pelvis completa y ambos pies.

Según Sotheby’s, solo se conoce otro espécimen de T. rex con los dos pies bien conservados. Además, Gus presenta marcas de mordidas y fracturas que, de acuerdo con los reportes, el dinosaurio habría sobrevivido.

Gus supera otros récords de fósiles vendidos en subasta

Antes de esta venta, el récord pertenecía a Apex, un estegosaurio adquirido en 2024 por el multimillonario Ken Griffin por 44.6 millones de dólares. Ese fósil fue prestado al Museo de Historia Natural de Nueva York por un periodo de cuatro años.

Gus también superó a otros ejemplares famosos de T. rex que han pasado por subastas. Uno de ellos es Stan, vendido en 2020 por 31.8 millones de dólares, con una integridad ósea de alrededor del 70 por ciento.

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Otro caso emblemático es Sue, el primer gran fósil de dinosaurio vendido en subasta en 1997. A diferencia de Gus, Sue alcanzó una integridad cercana al 90 por ciento y terminó en una institución pública, el Field Museum de Chicago.

La preocupación de los paleontólogos

La venta de Gus también reabrió una discusión frecuente en la paleontología: qué ocurre cuando fósiles de alto valor científico terminan en manos privadas.

Para muchos investigadores, un fósil vendido a un coleccionista privado puede representar una pérdida para la ciencia. La razón es que las revistas científicas suelen exigir que los especímenes estudiados estén en colecciones públicas, donde otros especialistas puedan revisarlos y reproducir los análisis.

Si un fósil queda fuera del acceso público, su valor como objeto de investigación se reduce, aunque conserve un gran valor comercial.

En el caso de Gus, el interés científico es claro por su tamaño, su estado de conservación y las señales de lesiones en sus huesos. Sin embargo, por ahora no se sabe quién compró el esqueleto ni qué hará con él.

El detalle de los “derechos completos”

Otro punto que llamó la atención es que Gus fue vendido con “derechos completos”. Esto significa que el esqueleto no incluye fragmentos protegidos por derechos de autor pertenecientes a otros dinosaurios usados para completar partes faltantes.

En muchos montajes de fósiles, cuando falta un hueso se recurre a moldes tomados de otros ejemplares conocidos. Uno de los modelos más usados para T. rex es Stan, encontrado también en Dakota del Sur.

Con la compra de Gus, su nuevo propietario podría licenciar moldes o producir réplicas para museos y coleccionistas, lo que abre otra dimensión comercial alrededor del fósil.