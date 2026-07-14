¿Llevas un escapulario? Esto es lo que simboliza el de la Virgen del Carmen

A lo largo de los años, el escapulario se ha convertido en uno de los objetos religiosos más utilizados por los fieles católicos como símbolo de fe, protección y devoción.

Uno de los más conocidos es el Escapulario de la Virgen del Carmen, cuya festividad se celebra cada 16 de julio. En esta fecha, miles de creyentes lo portan o renuevan como una muestra de su confianza y amor por la advocación mariana. Pero, ¿qué es el escapulario, para qué sirve y cómo debe usarse? Te lo contamos.

¿Qué es el escapulario y para qué sirve?

El escapulario es un objeto de devoción ampliamente utilizado por los católicos. El más popular es el Escapulario de la Virgen del Carmen, considerado un símbolo de protección espiritual y de compromiso con la fe.

Está conformado por dos pequeños cuadrados de tela unidos por cordones, que se colocan alrededor del cuello para que una pieza quede sobre el pecho y la otra sobre la espalda.

Para los fieles, el escapulario representa la protección, la devoción hacia ella y el deseo de vivir de acuerdo con los valores cristianos. Además, simboliza la confianza en su intercesión ante Dios.

Origen del escapulario de la Virgen del Carmen

La tradición católica señala que, en 1251, la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, superior de la Orden de los Carmelitas en Inglaterra, y le entregó el escapulario como un signo de protección y de su especial cuidado hacia quienes lo portaran con fe.

Durante la Edad Media, el escapulario era utilizado principalmente por monjes y monjas como parte de su hábito religioso y como símbolo de su consagración a Dios.

Con el paso del tiempo, esta práctica se extendió entre los fieles laicos, por lo que hoy es posible adquirir escapularios en iglesias, santuarios y tiendas de artículos religiosos.

¿Cómo usar el escapulario? Qué es y para qué sirve Foto: Cuartoscuro.com / Crisanta Espinosa Aguilar

¿Cuántos escapularios existen?

Aunque en México el más conocido es el Escapulario de la Virgen del Carmen, existen otros escapularios reconocidos por la Iglesia católica, cada uno asociado con una advocación o devoción específica.

Algunos de ellos son:

Escapulario Carmelita de Nuestra Señora del Monte Carmelo (marrón).

Escapulario Carmelita de Nuestra Señora del Monte Carmelo (marrón). Escapulario de la Inmaculada Concepción (azul).

Escapulario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.

Escapulario de la Santísima Trinidad (blanco con cruz roja y azul).

Escapulario de San Miguel Arcángel (azul y negro).

¿Cómo usar el escapulario? Qué es y para qué sirve Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

¿Cómo se usa el escapulario?

De acuerdo con la tradición católica, el escapulario debe ser bendecido por un sacerdote antes de comenzar a utilizarse.

Después, se coloca alrededor del cuello de manera que una de las piezas quede sobre el pecho y la otra sobre la espalda.

Quienes lo portan consideran que es un recordatorio permanente de su fe y de su compromiso con la vida cristiana. También lo utilizan como un símbolo de protección espiritual y de confianza en la intercesión de la Virgen, especialmente en momentos de dificultad, angustia o preocupación.