Parroquia de San Cosme, refugio de arte y consuelo

Con la inauguración de dos nuevas piezas escultóricas, la Parroquia de San Cosme, ubicada en la colonia San Rafael, consolida un proyecto de rescate patrimonial que cumple una década en activo.

Este espacio, que combina su función comunitaria con la de una galería pública, albergará las nuevas obras como parte de un acervo que ha resistido incluso el reciente robo de piezas inspiradas en las creadoras surrealistas Leonora Carrington y Remedios Varo.

El proyecto de este recinto no es aislado; la relación entre el arte y los espacios eclesiásticos es histórica, con referentes universales como la Capilla Sixtina. Sin embargo, la iniciativa de este templo mexicano —iniciada hace diez años como un programa de restauración y embellecimiento arquitectónico— busca un doble propósito actual: impulsar el talento plástico contemporáneo y, al mismo tiempo, generar una reflexión visual sobre el acontecer social y las diversas realidades que atraviesa el país.

Ciudad de Mexico a 08 de julio de 2026. Aspectos de la Parroquia de San Cosme un dia despues del robo de varias esculturas de bronce. Foto: Pavel Jurado Canseco Excelsior

El proyecto comenzó con el objetivo de colocar 14 esculturas de madera en el interior y otras 17 de bronce en el atrio. La mayoría de estas piezas pertenecen a autores nacionales, aunque tres de ellas son de una artista española", detalló el sacerdote José de Jesús Aguilar.

Ciudad de Mexico a 08 de julio de 2026. Aspectos de la Parroquia de San Cosme un dia despues del robo de varias esculturas de bronce. Foto: Pavel Jurado Canseco Excelsior

Un acervo entre el siglo XVI y el arte contemporáneo

El valor de este recinto radica en su diálogo cronológico. El itinerario plástico arranca en su retablo mayor, ornamentado con pilastras estípites (columnas en forma de pirámide invertida) del siglo XVI, estructura que perteneció originalmente al antiguo colegio carmelita de San Joaquín de Tacuba.

A partir de ese núcleo histórico, la colección transita hacia la modernidad con la escultura de San José, autoría de Elena Pilar; el monumento Las mascotas, del escultor William Nesme Zardain, y la imagen de San Buenaventura, donada por la coleccionista Lilia Jones, entre otras piezas de valor.

Con las incorporaciones de este fin de semana, el espacio reafirma su labor de resguardo y difusión cultural en el área capitalina.