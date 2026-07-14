El Tate Modern de Londres reúne 120 obras en la mayor retrospectiva de Ana Mendieta

LONDRES.–El Tate Modern londinense, uno de los principales museos de arte moderno y contemporáneo del mundo, abre mañana la mayor retrospectiva dedicada hasta ahora en Reino Unido a la artista multidisciplinar cubanoestadunidense Ana Mendieta, con unos 120 de sus trabajos.

“La muestra ofrece una gran diversidad de obras. Creo que están representados todos los medios con los que trabajó. Se pueden ver películas, esculturas, pinturas, dibujos y una gran cantidad de fotografías”, explicó una de las comisarias de la exposición, Valentine Umansky.

La práctica multidisciplinaria de Ana Mendieta abarcó performance, body art, land art, fotografía, cine, dibujo, pintura, escultura e instalación.

Fechas y ejes temáticos de la obra de Ana Mendieta en Reino Unido

La exposición, que estará abierta entre el 15 de julio de 2026 y el 17 de enero de 2027, recorre toda la obra de Mendieta, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX.

Tate Modern de Londres inaugura la mayor retrospectiva de Ana Mendieta AFP

Su obra exploró el cuerpo, la naturaleza, el exilio, la identidad, la memoria y las tradiciones ancestrales.

Alrededor de 44 entes culturales cedieron en préstamo algunas de las piezas que exhibirá el Tate Modern. Algunas obras proceden de colecciones privadas y públicas, y otras de museos.

El exilio en la Operación Peter Pan y el trágico final de la artista conceptual

Mendieta, creadora conceptual, escultora, pintora y videoartista, murió a los 36 años, en 1985, al caer desde su apartamento en Nueva York, en el piso 34, tras una discusión con su marido, el artista estadunidense Carl Andre, quien fue juzgado y absuelto.

La artista había llegado a Estados Unidos como refugiada en 1961, a los 12 años de edad, y regresó a Cuba en varias ocasiones para recuperar sus raíces.

“Probablemente (ella) habría dicho que, ante todo, era cubana. Sin embargo, su experiencia vital estuvo marcada por el desplazamiento que sufrió cuando tenía 12 años, al formar parte de la Operación Peter Pan, mediante la cual más de 10 mil niños fueron enviados a Estados Unidos tras la Revolución Cubana a través de misiones católicas”, explica Umansky.

Para la curadora, esa experiencia marcó “profundamente” su visión del mundo y también su práctica artística.