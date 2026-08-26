OAXACA, Oax.-En la capital de Oaxaca se presenta la exposición de pintura Naturalmente Arte que combina arte y conciencia ambiental.

La muestra busca sensibilizar a los asistentes sobre la importancia que tienen las especies de cocodrilianos de México en la conservación y el equilibrio de los ecosistemas vulnerables y prioritarios.

Inauguran en Oaxaca la exposición colectiva 'Naturalmente Arte' para proteger al cocodrilo Foto: Cortesía Centro de Formación Ambiental Pitao Peeche

Conmemoración del Día Nacional del Cocodrilo y alianzas de conservación

La exhibición se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Cocodrilo, que se celebró el pasado 23 de agosto, en una alianza entre el Centro Comunitario La Ventanilla, de Santa María Tonameca, la Galería de los 100 y el Centro de Formación Ambiental Pitao Peeche (Dios Jaguar, en zapoteco).

Los visitantes podrán apreciar la obra de 20 artistas plásticos quienes sumaron su talento en la instalación colectiva, fomentando el compromiso con la conservación de esta especie con protección especial, según la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010).

Inauguran en Oaxaca la exposición colectiva 'Naturalmente Arte' para proteger al cocodrilo Foto: Cortesía Centro de Formación Ambiental Pitao Peeche

El impacto de La Ventanilla y los artistas participantes

Naturalmente Arte también resalta el trabajo del centro comunitario La Ventanilla, en Santa María Tonameca: un proyecto exitoso de conservación que, tras años de matanza de la tortuga marina, explotación de la piel de cocodrilo y depredación de sus recursos, pasó a salvaguardar a más de 300 reptiles.

El proyecto insignia de la costa oaxaqueña destaca no sólo por su trabajo colectivo de conservación, sino por estar enfocado en el cocodrilo americano o de río (Crocodylus acutus), especie en peligro de extinción que hoy se ha convertido en su estandarte.

Inauguran en Oaxaca la exposición colectiva 'Naturalmente Arte' para proteger al cocodrilo Foto: Cortesía Centro de Formación Ambiental Pitao Peeche

Maximino Xavier, Federico Kampf, Eddie Martínez, Felipe Morales, Rolando Rojas, Rosendo Pinacho, Ixrael Montes, Óscar de las Flores y Alonso Chávez, son algunos artistas que participan en esta exposición.

La muestra puede visitarse en la Galería de los 100, ubicada en la calle Aurelio Valdivieso 102, en el Centro Histórico de Oaxaca hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.