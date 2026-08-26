Rogelio Naranjo juega con el futbol y la realidad

Con la idea de conmemorar los 10 años de la muerte del caricaturista mexicano Rogelio Naranjo (1937-2016), que se cumplen el próximo 11 de noviembre, y “para generar un contraste ante la euforia que generó el pasado Mundial de Futbol”, se publica el libro Cascaritas de Naranjo

El volumen fue presentado ayer en el Foro Iberoamérica de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios por Alesha Mercado, subdirectora académica del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, (CCT) y el diseñador Alejandro Magallanes.

Mercado detalló que el título, que inaugura la serie editorial Postales desde Tlatelolco, reúne 50 caricaturas de Naranjo y un texto de Juan Villoro. “Hace un recorrido visual que utiliza el balompié como un pretexto para cuestionar la realidad, la política y la cultura de masas”.

Magallanes comentó que Naranjo, con quien trabajó en varios proyectos y entabló una amistad cercana, donó unos 12 mil dibujos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “en un acto muy generoso”, y de este acervo se seleccionó medio centenar de caricaturas para realizar el libro.

La mayoría de estos dibujos no los conocía. Realmente sorprende su gusto por el futbol y la mirada crítica desde la que lo observa”, agregó sobre el pequeño libro verde compuesto por postales de sus caricaturas.

“Naranjo no deforma el rostro, sino que deforma la realidad alrededor del rostro, o más bien la expone”, indicó evocando algunas ideas del texto de Villoro.

“Otra idea es el dibujo como forma de pensamiento. Es un dibujo preciso, hermoso, sarcástico. Rogelio inventó una tipografía, que es la que escribe con sus cartones, siempre precisa. Y son impresionantes los detalles con que traza la arquitectura de los estadios”, dice.

El CCT lanza esta colección para dar a conocer su acervo de caricaturas.