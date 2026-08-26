Los libros, como un antídoto contra la censura y la opresión

“La pérdida de bibliotecas, editoriales y colecciones bajo cualquier circunstancia representa un punto de quiebre social”, consideró Rosa Beltrán, titular de Difusión Cultural de la UNAM.

“Todos somos partícipes de la cultura escrita y, aunque en lo general la cultura se alimenta de múltiples dimensiones de la condición humana, los libros continúan siendo un pilar imprescindible”, afirmó ayer en la inauguración de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni).

Los libros alientan el conocimiento y la imaginación, pero también resguardan la memoria y promueven el pensamiento libre y crítico. Son la antítesis de la censura y de la opresión en cualquiera de sus formas”, agregó .

La escritora destacó que Cultura UNAM atiende a 2.5 millones de personas al año, con 12 mil actividades presenciales y virtuales; y la Filuni, que es una de ellas, ofrecerá durante seis días, hasta el próximo domingo, 370 actividades, con la Universidad de Valencia como invitada de honor.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM; Rosa Beltrán, directora de Difusión Cultural UNAM y Socorro Venegas, titular de Publicaciones y Fomento editorial de la máxima casa de estudios. Foto: Héctor López.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, señaló que esta feria se ha convertido en el encuentro de editores universitarios más importante de Iberoamérica.

Es un foro en el que las instituciones de educación superior reivindican la importancia del libro como uno de los medios más perdurables para compartir el conocimiento, preservar la memoria, ampliar los horizontes de la imaginación y contribuir a la construcción de sociedades más conscientes, libres y democráticas”, añadió.

Dijo que, ante los flagelos que vive la sociedad actual, las universidades no pueden permanecer indiferentes. “Nos corresponde generar alternativas y ofrecer espacios donde se fomente la tolerancia, el debate informado y el respeto. En ese propósito los libros siguen siendo indispensables”.

Socorro Venegas, titular de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, detalló que la Universidad de Valencia, fundada en 1499, exhibirá 5 mil libros y que el tema fundamental del encuentro es el de las lenguas minorizadas.

En un país como México, en el que se hablan 68 lenguas originarias, y en nuestra universidad abierta a personas de todas las procedencias y orígenes, resulta fundamental generar conversaciones que nos habiliten para apreciar esta riqueza”.

El rector entregó el Reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Trayectoria Editorial Universitaria 2026 a la editora argentina Patricia Poccolini, quien subrayó que este premio es también para los profesionales que han trabajado con ella y para sus alumnos, que siempre la desafían.

“Los libros se hacen en equipo, no sólo son una suma de profesionales. Sin equipos de trabajo sólidos no hay libros de buena calidad”, concluyó.