Princesa de Asturias de Investigación a pioneros de secuenciación rápida de ADN

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, junto al biofísico francés Pascal Mayer, fueron galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

El jurado de la Fundación Princesa de Asturias reconoció el impacto global de sus desarrollos en tecnologías de secuenciación de ADN de nueva generación, una revolución biotecnológica que permite descifrar el genoma humano en cuestión de horas y que fue un elemento clave para enfrentar la pandemia de Covid-19.

ADN de meses y millones a un solo día

Para dimensionar el logro de los galardonados, el jurado recordó que la presentación del primer genoma humano en el año 2000 requirió más de 15 años de esfuerzos y millones de dólares. Gracias al método desarrollado a finales del siglo pasado por Balasubramanian, Klenerman y Mayer, hoy este proceso se puede realizar en un solo día por menos de mil dólares; es decir, un millón de veces más rápido.

Esta tecnología demostró ser vital durante la crisis sanitaria de Covid-19. La extrema rapidez con la que se identificó y secuenció el virus SARS-CoV-2 permitió el desarrollo de vacunas eficaces en menos de un año, así como una respuesta inmediata ante la aparición de nuevas variantes.

La candidatura de los tres científicos fue propuesta por Philip Felgner, ganador de este mismo galardón en 2021. En esta edición del premio competían un total de 56 candidaturas procedentes de 24 nacionalidades.

Quiénes son los ganadores de Premio Princesa de Asturias

Klenerman y Balasubramanian, ambos nombrados caballeros (sir) por la reina Isabel II y profesores de la Universidad de Cambridge, han expandido sus investigaciones hacia el estudio de placas proteínicas asociadas al párkinson y el alzhéimer, y a la epigenética, respectivamente.

Shankar Balasubramanian y David Klenerman AFP

Por su parte, el francés Pascal Mayer ha destacado por tender un puente entre la academia y el sector privado en firmas de biotecnología como Alphanosos, donde actualmente aplica inteligencia artificial para la búsqueda de nuevas sustancias terapéuticas.

"Supone un gran honor que nuestro trabajo (...) haya sido reconocido", señaló Klenerman, mientras Mayer agradeció un premio que espera "inspire a las generaciones más jóvenes a seguir explorando las fructíferas intersecciones entre disciplinas científicas y a continuar construyendo un mundo mejor", en declaraciones divulgadas por la Fundación.

Pascal Mayer AFP

El de Investigación Científica y Técnica es el tercero de los ocho galardones que la Fundación Princesa de Asturias otorga este año. Previamente se anunciaron el premio de las Artes para la cantautora Patti Smith y el de Comunicación y Humanidades para el estudio japonés Studio Ghibli.

Como es tradición, los galardones, dotados con 50 mil euros, una escultura de Joan Miró, diploma e insignia, se entregarán en octubre en Oviedo, España, en una ceremonia presidida por la familia real española.