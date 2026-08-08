Héctor Cruz G. presenta “La poesía de la naturaleza” en sala inmersiva

"Me he dedicado al paisaje, porque el paisaje es lo que me llena. Es como un escape a ciertas realidades que estamos sufriendo a veces. El paisaje es como una calma espiritual maravillosa", afirma el artista Héctor Cruz G.

A través de una mirada única que conecta con la belleza pictórica del entorno llega al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental “La poesía de la naturaleza”, una muestra del pintor y muralista mexicano Héctor Cruz G., que estará abierta al público durante agosto y septiembre, con miras a extenderse.

Héctor Cruz G. exhibe 18 obras representativas en una sala inmersiva Elizabeth Velázquez

Con 18 obras en la sala análoga y una selección que recorre más de 70 años de trayectoria del creador, reconocido con el Premio World Summit Award de los SDGs de las Naciones Unidas, los visitantes podrán disfrutar de una sala inmersiva, única en su tipo, que reúne algunas de sus piezas más destacadas, como Génesis y Nacimiento de una Nación, que dan color a las paredes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Adentro hay una parte que ha hecho mi hijo de multimedia, que está hablando de toda mi trayectoria artística, de todo mi ambiente de trabajo, de mi taller, de las diferentes épocas que he tenido como muralista, como pintor", explicó Cruz en entrevista con Excélsior.

Parte del atractivo de la sala inmersiva será poder apreciar, casi a tamaño natural, las obras del muralista. Esta propuesta fue pensada por Héctor Cruz Juárez, quien creció viendo pintar a su padre y admirando su trabajo, ahora en una exposición que ofrece un lado análogo real y digital.

"Estuve pensando cómo traducir parte de la experiencia, conferencia, reflexiones, que es biográfica, que tiene estos núcleos que son como hitos del artista; y luego darle un giro a lo contemporáneo de ver las obras en formatos más grandes".

“Vamos a ver también su legado, sus hitos como presidente del Consejo Mundial de Artistas Plásticos, la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos, la lucha por los derechos de los artistas y, bueno, también toda esta derrama y derroche de una evolución a través del tiempo y de su obra.

Para el Museo, esta exposición representa una oportunidad de sumar a sus actividades una muestra temporal que acerque a los jóvenes a uno de los exponentes de la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura y pupilo de Diego Rivera.

“La idea es que podamos despertar justo esta inspiración en algunos jóvenes y puedan no solamente inspirarse en la naturaleza y decir ‘qué padre’, sino quizá despertar en ellos esa vocación artística y que puedan también dedicar su vida a esto. Son estas obras que ha seleccionado la familia Cruz para poder presentar acá”, resaltó Mercedes Jiménez del Arco, directora del recinto.