Rezar la coronilla del milagroso San Charbel constituye un acto de devoción profunda para pedir sanación física, paz espiritual y favores imposibles.

Documentos de la iglesia destacan que San Charbel Makhlouf fue un monje maronita (miembro de la Iglesia católica oriental de Líbano) conocido por sus numerosos prodigios y su vida ascética en el eremitorio de Annaya.

¿Cómo se reza la coronilla del milagroso San Charbel? Canva

Estratificación y diseño del rosario especial de San Charbel

La coronilla posee una estructura única compuesta por un total de 13 cuentas divididas en cinco secciones de colores diferenciados que representan los misterios de su vida ascética.

Posee tres cuentas negras en honor a sus votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia, tres blancas por la devoción eucarística y tres azules dedicadas a la Virgen María.

Asimismo, cuenta con tres cuentas amarillas que simbolizan la santidad del ermitaño y una cuenta final conectada directamente a la medalla del santo.

¿Cómo se reza la coronilla del milagroso San Charbel? Canva

Guía detallada para iniciar la oración inicial en la medalla

Para comenzar este rezo, se sostiene la medalla de San Charbel haciendo la señal de la cruz mientras se pide de corazón la gracia particular que se desea obtener.

En la medalla o primera cuenta se recita la siguiente oración:

Padre de verdad, mira a tu Hijo que se ofrece a ti en sacrificio. Acepta esta ofrenda por mis pecados y ten piedad de mí por la intercesión de San Charbel."

Esta invocación inicial dispone la mente y el espíritu en un estado de humildad y contrición antes de recorrer los grupos de cuentas.

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Secuencia de rezos en los grupos de cuentas de colores

En cada una de las tres cuentas negras se reza un Padre Nuestro en honor a la fidelidad del santo monje a sus estrictos votos religiosos.

Al llegar a las cuentas blancas, se reza un Ave María en cada cuenta para honrar su inmenso amor a la Sagrada Eucaristía.

En el bloque de tres cuentas azules se reza otro Ave María por cuenta para recordar la protección constante que solicitaba a la Santísima Virgen.

Posteriormente, en las tres cuentas amarillas se recita el Gloria al Padre en agradecimiento a Dios por otorgarle los dones de sanación.

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Oración final para cerrar la coronilla y solicitar la gracia

Para concluir la devoción, se sostiene la última cuenta solitaria y se eleva con fervor la súplica confiada al ermitaño de Líbano.

Dios, infinitamente santo y glorificado en tus santos, que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel a vivir y morir en perfecto seguimiento de Jesús, concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos. Amén."

Completar la coronilla genera un espacio de serenidad mental que fortalece el alma ante momentos de incertidumbre personal o familiar.

Conectar con la espiritualidad a través de la oración permite encontrar fortaleza, renovar la esperanza y pacificar la mente en los momentos más desafiantes. La devoción constante a figuras de paz como San Charbel nos inspira a cultivar la paciencia y la fe en nuestro caminar diario.