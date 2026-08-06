Gráfica y memoria en Oaxaca: Conmemoran el centenario del muralista Arturo García Bustos

OAXACA, OAX.– El Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo) se suma a la celebración nacional por el centenario del nacimiento del pintor y grabador Arturo García Bustos (CDMX, 1926-2017) con la exposición Gráfica comprometida conformada por obras del acervo personal de Rina García Lazo, hija del artista.

Junto con Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Fanny Rabel, García Bustos recibió lecciones de Frida Kahlo en la casa de la pintora en Coyoacán. Los integrantes de ese grupo asumieron el nombre de “Los Fridos”.

En paralelo, García Bustos colaboró con Diego Rivera y con artistas de la Escuela Nacionalista de Pintura.

En 1956 el gobierno de Oaxaca le encargó al discípulo de Kahlo crear el taller de grabado en la Escuela de Bellas Artes del estado. Por ese motivo, el pintor y Rina Lazo, su esposa, permanecieron dos años en Oaxaca, lazo con el estado que prosiguió hasta su muerte.

El Mupo conmemora el centenario del muralista Arturo García Bustos en Oaxaca Foto: Cortesía Archivo Rina García Lazo

El debate con Tamayo y Toledo por los murales del Palacio de Gobierno

El crítico de arte John Lear comenta que en 1978, García Bustos propuso al gobernador Eliseo Jiménez Ruiz pintar un mural sobre la historia de Oaxaca. “El vacío que ofrecía llenar era mucho mayor que las paredes de la escalera del Palacio de Gobierno, construido en el siglo XIX”, señaló Lear.

Cuando el gobernador aceptó el proyecto denominado Oaxaca en la historia y el mito, los artistas locales —Rufino Tamayo, Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales y Francisco Toledo— reaccionaron oponiéndose al muralista capitalino. El propio Tamayo exigió en una carta abierta (Excélsior 27 de mayo, 1978) que se reconsiderara el contrato a García Bustos.

“El poder de los murales pintados por García Bustos en el Palacio de Gobierno de Oaxaca ofrece una versión didáctica del pasado de la que los espectadores, incluidos los artistas, pueden no sólo aprender sino también reconocer y hasta rechazar, modificar o actualizar”, señala John Lear.

El Mupo conmemora el centenario del muralista Arturo García Bustos en Oaxaca Foto: Cortesía Archivo Rina García Lazo

De la antropología nacional a la cosmogonía de los pueblos oaxaqueños

Antes, en 1964, García Bustos pintó Comercio, fiestas y tradición en las siete regiones de Oaxaca para la Sala de Etnografía de Oaxaca en el Museo Nacional de Antropología.

El conjunto de murales de García Bustos en el Palacio de Gobierno de Oaxaca concluyó en 1987 con la sección Cosmogonía de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca.