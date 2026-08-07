Trece horas ininterrumpidas de letras: Llega a Xalapa el 16° Maratón Nacional de Lectura

XALAPA, Ver.— La Biblioteca Carlos Fuentes recibirá hoy viernes la edición número 16 del Maratón Nacional de Lectura, encuentro que reunirá a escritoras, escritores, colectivos literarios y promotores culturales de más de diez estados del país.

La jornada, coordinada por Noemí Briones Guzmán, nació en Puebla como una caminata literaria y con el paso de los años se transformó en un encuentro nacional dedicado a la lectura pública, la promoción cultural y el reconocimiento a las trayectorias de figuras destacadas.

En esta edición participarán representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de entidades como Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala y Tabasco. Se espera la asistencia de alrededor de 70 personas, entre lectores, talleristas, poetas y narradores.

Inicia el Maratón Nacional de Lectura en la Biblioteca Carlos Fuentes de Xalapa Lourdes López / Corresponsal

Homenajes y reconocimientos a las trayectorias de las letras mexicanas

El programa iniciará a las 16:30 horas con la entrega de reconocimientos. Este año serán distinguidos el poeta Mario Alonso López, director del Museo Otoniano de San Luis Potosí, por su aportación a las letras mexicanas; Gloria Ariciaga, por su trayectoria literaria y Carla Escudo, por su labor en la promoción y gestoría cultural.

La mención especial estará dedicada a la poeta María Dolores Guadarrama, cuyo nombre identifica esta edición del maratón.

Inicia el Maratón Nacional de Lectura en la Biblioteca Carlos Fuentes de Xalapa Lourdes López / Corresponsal

Trece horas ininterrumpidas de poesía, narrativa y diálogo público

Tras la ceremonia, las mesas de lectura comenzarán a las 17:30 horas y continuarán hasta las 6:00 horas del sábado 8 de agosto, en un ejercicio ininterrumpido que incluirá poesía, narrativa, ensayo y textos diversos de autores invitados.

El acceso será libre y abierto a público de todas las edades. De acuerdo con la organización, la intención es fomentar la escucha, el diálogo y la convivencia en torno a la palabra escrita, además de fortalecer la presencia de la literatura en espacios públicos.

El encuentro busca reafirmar a Xalapa como punto de reunión para voces literarias de distintas regiones del país.