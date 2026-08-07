Trece horas ininterrumpidas de letras: Llega a Xalapa el 16° Maratón Nacional de Lectura
La Biblioteca Carlos Fuentes de Xalapa recibe hoy la edición 16 del Maratón Nacional de Lectura, con 13 horas ininterrumpidas de letras.
XALAPA, Ver.— La Biblioteca Carlos Fuentes recibirá hoy viernes la edición número 16 del Maratón Nacional de Lectura, encuentro que reunirá a escritoras, escritores, colectivos literarios y promotores culturales de más de diez estados del país.
La jornada, coordinada por Noemí Briones Guzmán, nació en Puebla como una caminata literaria y con el paso de los años se transformó en un encuentro nacional dedicado a la lectura pública, la promoción cultural y el reconocimiento a las trayectorias de figuras destacadas.
En esta edición participarán representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de entidades como Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala y Tabasco. Se espera la asistencia de alrededor de 70 personas, entre lectores, talleristas, poetas y narradores.
Homenajes y reconocimientos a las trayectorias de las letras mexicanas
El programa iniciará a las 16:30 horas con la entrega de reconocimientos. Este año serán distinguidos el poeta Mario Alonso López, director del Museo Otoniano de San Luis Potosí, por su aportación a las letras mexicanas; Gloria Ariciaga, por su trayectoria literaria y Carla Escudo, por su labor en la promoción y gestoría cultural.
La mención especial estará dedicada a la poeta María Dolores Guadarrama, cuyo nombre identifica esta edición del maratón.
Trece horas ininterrumpidas de poesía, narrativa y diálogo público
Tras la ceremonia, las mesas de lectura comenzarán a las 17:30 horas y continuarán hasta las 6:00 horas del sábado 8 de agosto, en un ejercicio ininterrumpido que incluirá poesía, narrativa, ensayo y textos diversos de autores invitados.
El acceso será libre y abierto a público de todas las edades. De acuerdo con la organización, la intención es fomentar la escucha, el diálogo y la convivencia en torno a la palabra escrita, además de fortalecer la presencia de la literatura en espacios públicos.
El encuentro busca reafirmar a Xalapa como punto de reunión para voces literarias de distintas regiones del país.