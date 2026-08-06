El legado de Diego Rivera cruza la frontera con muestra inédita en McAllen

El International Museum of Art & Science, en McAllen, Texas, exhibe hasta el 25 de octubre la exposición Diego Rivera: La promesa de un mejor futuro.

En esta muestra pueden apreciarse reproducciones contemporáneas, fotografías, bocetos, documentos y materiales audiovisuales, que presentan a Diego Rivera no sólo como artista plástico, sino como coleccionista y promotor cultural.

El impacto de Diego Rivera en la industria y el arte de EE. UU.

Uno de los ejes temáticos de esta exposición es la relación del muralista mexicano con Estados Unidos, ya que entre 1930 y 1940 el artista realizó proyectos destacados en California, Detroit y Nueva York, murales en los que abordó temas como el trabajo, la industria, la ciencia, la tecnología y la modernidad.

Exhiben en McAllen, Texas, la exposición 'Diego Rivera: La promesa de un mejor futuro' Foto: Cortesía Museo Anahuacalli

La visión del Anahuacalli y su itinerancia internacional

Diego Rivera: La promesa de un mejor futuro también aborda un proyecto de vida del muralista mexicano: el Anahuacalli, concebido para albergar la colección de arte mesoamericano reunida por el artista.

En el proyecto cultural del Anahuacalli se integró el museo como la suma de la arquitectura, el paisaje volcánico, el patrimonio, la educación y la cración artística.

Esta exposición forma parte de un programa de itinerancia internacional desarrollado por el Museo Diego Rivera Anahuacalli para acercar el legado y el pensamiento del artista a nuevos públicos y generar vínculos entre instituciones, comunidades y espacios educativos.

Ubicado en McAllen, Texas, el International Museum of Art & Science promueve el acercamiento de públicos de todas las edades al arte y la y es una institución afiliada al Smithsonian y acreditada por la American Alliance of Museums.