Anuncian Festival Internacional Flamenco en CDMX

El V Festival Internacional Flamenco MX (FIFMX), una de las plataformas de encuentro, formación, creación y difusión del flamenco más importantes de México, se realizará del 18 al 25 de agosto en diversos escenarios de la Ciudad de México.

Durante ocho días, artistas, músicos, estudiantes, compañías, escuelas y aficionados se darán cita en una programación que combina excelencia artística, formación especializada, creación escénica e inclusión social, informan los organizadores.

V Festival Internacional Flamenco MX V Festival Internacional Flamenco MX

Esta quinta edición amplía la dimensión social del festival con la creación de FIFMX Inclusivo, un nuevo eje que busca generar espacios de encuentro, expresión y participación para personas con discapacidad a través de las artes escénicas.

Esta iniciativa se desarrollará en colaboración con la Fundación John Langdon Down e incluirá un proceso artístico gratuito, una presentación escénica inclusiva y una acción de apoyo vinculada a la Gala de Clausura.

Las actividades iniciarán el 18 de agosto con la celebración del II Certamen Coreográfico Flamenco MX, que tendrá lugar en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque.

El certamen reunirá propuestas coreográficas profesionales y emergentes de flamenco tradicional, fusión y nuevas líneas de creación escénica, ofreciendo una plataforma de proyección para bailaores y compañías que buscan impulsar su desarrollo artístico.

A lo largo de la semana, el festival desarrollará actividades en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Centro Cultural de España en México, el Centro Nacional de las Artes y Juncal Tablao, además de su sede académica en la zona de Polanco.

La programación incluirá cursos, talleres y clases magistrales impartidos por reconocidos artistas invitados de España y México.

En esta edición, el proyecto se desarrollará en colaboración con la Fundación John Langdon Down, institución referente en México por su trabajo en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias. Durante los meses previos al festival, niñas y niños de la Fundación participan de manera gratuita en un taller de flamenco impartido por la bailaora y coreógrafa María Aliaga.