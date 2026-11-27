¿Eres fan de Harry Potter? Si creciste con las aventuras del niño que vivió o simplemente te encanta el universo mágico de Hogwarts, este plan podría convertirse en uno de tus favoritos, pues llega un concierto sinfónico.

Y es que la pottermanía sigue viva en el corazón de sus seguidores, por lo que esta experiencia musical promete una noche llena de nostalgia, magia y recuerdos, justo en la temporada navideña.

Harry Potter Sinfónico

Podrás disfrutar de este evento de Symphonic Experience el sábado 12 de diciembre, de 6:00 a 8:00 pm, en el Teatro Ángela Peralta.

Esta presentación te hará revivir la historia de Harry, a través de la música en vivo, en un recorrido por algunos de los momentos más emblemáticos de la saga. Una oportunidad para recordar las aventuras, los personajes y las escenas que marcaron a toda una generación.

¿Cuánto cuestan los boletos para Harry Potter Sinfónico?

Los boletos para este concierto pueden adquirirse a través de Boletia y consultarse en la página oficial de Symphonic Experience. Estos son los precios por zona:

Zona A: 695 pesos

Zona A: 695 pesos Zona B: 675 pesos

Zona C: 655 pesos

Zona D: 599 pesos

Zona E: 590 pesos

¿Cómo llegar al Teatro Ángela Peralta?

El recinto se encuentra en Aristóteles, Polanco, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo, 11550, Ciudad de México.

Si planeas llegar en transporte público, puedes utilizar el Metro. La estación El Rosario, correspondiente a las líneas 6 y 7, puede ser una opción para trasladarte; sin embargo, conviene revisar la ruta más cercana al teatro antes de salir.

Además de este concierto, Symphonic Experience cuenta con otros eventos que puedes consultar en su página oficial y redes sociales.

Así que prepárate para disfrutar de la saga a través de un viaje musical inspirado en las melodías más icónicas de Harry Potter, una experiencia para volver a sentir un poquito de magia.