Rupert Grint, Emma Watson y Daniel Radcliffe se convirtieron en uno de los tríos más queridos del cine gracias a las películas de Harry Potter. Aunque han pasado varios años desde que terminó la saga, los fans todavía tienen la esperanza de verlos juntos nuevamente en algún proyecto relacionado con el mundo mágico.

Durante una década, los actores dieron vida a Ron Weasley, Hermione Granger y Harry Potter, personajes que los acompañaron desde que eran niños hasta convertirse en adultos. Su participación en las ocho películas no solo los llevó a alcanzar la fama internacional, también hizo que millones de personas crecieran siguiendo sus aventuras en Hogwarts.

Harry Potter

Ahora, Rupert Grint volvió a hablar sobre sus antiguos compañeros de reparto y respondió a una pregunta que seguramente muchos seguidores de Harry Potter se han hecho: ¿estaría dispuesto a reunirse con Daniel Radcliffe y Emma Watson para trabajar juntos otra vez?

Rupert Grint regresará al mundo de Harry Potter

El actor británico se encuentra en una nueva etapa profesional que lo llevará a reencontrarse con el personaje que interpretó durante varios años y que se convirtió en uno de los más importantes de su carrera.

Se trata de su regreso como Ron Weasley en la producción de Broadway de Harry Potter y el legado maldito, una historia que continúa explorando el universo mágico después de los acontecimientos de las películas originales.

@rupertgrint

Además, su participación ha provocado que surjan preguntas sobre la posibilidad de que otros integrantes del elenco también decidan regresar.

Entre los nombres que más llaman la atención están Daniel Radcliffe y Emma Watson, quienes compartieron gran parte de su infancia y adolescencia con Grint durante las grabaciones de la saga.

¿Qué dijo Rupert Grint sobre reunirse con Daniel Radcliffe y Emma Watson?

La posibilidad de que los tres protagonistas vuelvan a trabajar juntos fue uno de los temas que surgieron durante una entrevista que Rupert Grint concedió a Collider.

En la conversación, el actor fue cuestionado sobre si su regreso al papel de Ron Weasley lo había hecho pensar en contactar a Daniel Radcliffe y Emma Watson para invitarlos a participar en la producción de Broadway.

Foto: Facebook Harry Potter

Lejos de rechazar la propuesta, Grint reconoció que podría ser una experiencia divertida. Sin embargo, también recordó que trabajar en Harry Potter fue una etapa muy intensa para todos.

"Sería divertido. No lo sé. Quiero decir, obviamente es diferente para cada persona. Fue una época intensa."

También recordó cómo se sintió cuando terminaron las grabaciones, ya que después de tantos años interpretando al mismo personaje, agradeció tener la oportunidad de alejarse por un tiempo de ese mundo.

"Cuando terminamos, disfruté mucho del momento de desconectar y no pensar en ello, porque fue algo muy intenso… Quiero decir, fue agradable, y nos cuidaron bien, pero fue una parte importante de nosotros. Así que, sí, tal vez. No sé. Sería divertido."

@rupertgrint

La conversación tomó un tono más relajado cuando el actor incluso hizo una broma sobre la posibilidad de organizar el esperado reencuentro.