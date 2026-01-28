Stewart Frederick Lewis halla en las azoteas la soledad deseada

“Las azoteas son mi espacio de ‘soledad’, un lugar para una experiencia privada con el cielo y la luz de arriba; mientras abajo continúan el tráfico intenso, el ruido y la vida urbana activa. Ahí escucho pájaros, veo las hojas de los árboles y siento que es una forma de escapar de la locura”, comenta el fotógrafo estadunidense Stewart Frederick Lewis.

Quien ha practicado la fotografía durante más de 50 años detalla que siempre le han sorprendido esos lugares altos y olvidados, llenos de tinacos, antenas, tuberías, medidores y cables.

“La Ciudad de México tiene un sol inagotable y su luz se refleja en la arquitectura y la naturaleza. Cuando observo algunos de estos elementos coloridos desde la azotea, cumplen una función de respiro frente al entorno monocromático, utilitario e industrial. De manera lúdica busco formas/colores/diseños interesantes, como si se tratara de un juego de mesa tridimensional del paisaje urbano”, afirma en entrevista con Excélsior.

El artista de la lente, para el que la fotografía es “un medio para expresar mis experiencias visuales y sensoriales”, inaugurará mañana, a las 18:00 horas, la exposición Bajo el sol, que reúne 32 imágenes, en la Casa de Cultura San Rafael.

Confiesa que la geometría es vital en su trabajo. “La mayoría buscamos paz y confort en la geometría. Es predecible, limpia, sencilla y segura. Rectángulos, círculos, cuadrados y otras formas aparecen aisladas por color en mis imágenes para comunicar una sensación de orden, allí donde reina el desorden, al mirar edificios de la ciudad que no fueron planeados bajo un concepto unificador”.

El diseñador industrial detalla los elementos de las azoteas que más le entusiasman. “El techo verde, que evoca calma, equilibrio y naturaleza, en contradicción con el recubrimiento industrial de caucho que en realidad es. Las tuberías de gas pintadas de amarillo, con válvulas rojas, pueden crear ritmos y formas maravillosas. El muro ‘cubo’ amarillo: la forma es un rectángulo simple, pero lo aíslo, rodeado de estructuras industriales monocromáticas”.

Lewis aclara que los colores que aparecen en sus fotografías ya están ahí. “No los invento. Selecciono estratégicamente qué color es importante destacar en cada imagen. Cada color utilizado conlleva emociones específicas y metáforas visuales”.

Admite que en la mayoría de sus gráficas está ausente la figura humana. “Las azoteas rara vez se utilizan para recreación, meditación, disfrute o convivencia. En mis siete años aquí, la única persona que he visto disfrutándola es la bañista que aparece en una de mis fotos”.

Curada por Edgar Hernández, Bajo el sol se exhibirá hasta el 28 de febrero y se planea llevarla a Querétaro, Aguascalientes y Tijuana.