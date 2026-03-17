En mi piel, el tango que empodera a las mujeres; del 19 al 22 de marzo

El tango reúne a 14 bailarinas de diversas formaciones en un espectáculo. Lo que pareciera un intercambio entre formas de hacer danza es en realidad un acto de empoderamiento. Y esto es lo que muestra la coreografía En mi piel, que bajo la dirección de Elisa Rodríguez Otsuni se presentará en el Teatro Benito Juárez del 19 al 22 de marzo, en el marco del Festival por la Igualdad Tiempo de Mujeres 2026, organizado por el gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué sucede cuando un grupo nutrido de mujeres baila tango en escena? Se sacude el mundo. Porque un género nacido para parejas, que en un tiempo narró abandonos y nostalgias, hoy –para la coreógrafa y maestra Elisa Rodríguez– habla de mujeres dueñas de su destino, del lugar que eligen para ser, pertenecer y crear.

Con 40 años de trayectoria artística, Elisa Rodríguez es cofundadora, junto con Jorge Bartolucci, de la compañía Íntimo Tango y, desde 2020, de Percantas Escena, donde investiga los cruces entre la danza contemporánea y el tango.

En mi piel, explica Elisa Rodríguez, “es una pieza que entrelaza tango, danza contemporánea y danza urbana, es una propuesta que cruza géneros y territorios sonoros y dancísticos.

“Es un espectáculo donde 14 mujeres asumen el tango como un puente de comunicación entre culturas, y en él se hace patente que el tango ha experimentado transformaciones significativas en su movimiento e interpretación, especialmente en torno a la igualdad de género y la inclusión”.

Como invitada especial en las funciones estará la coreógrafa Lydia Romero. Percantas (del lunfardo argentino significa mujeres astutas) son Deborah Alarcón, Alexa Castillo, Alondra Díaz, Karen Díaz, Dagda García, Pamela Jiménez, Shiadani Lomas, Ana Ortiz, Alex Pacheco, Ekaterina Ruiz, Berenise Sánchez, Kari Sánchez, Keren Sisay y Elisa Rodríguez.