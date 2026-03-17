Impiden la lectura de un texto de denuncia; homenaje a Lara Zavala en la Filey

MÉRIDA, Yuc.– El comunicólogo Víctor Lara Espinosa, hijo del narrador, ensayista y editor Hernán Lara Zavala (1946-2025), no pudo leer ayer un texto en el que denunciaba el despojo del que fue víctima su padre en el homenaje que le rindió la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey).

Lara Espinosa planeaba hacer público, como lo hizo el domingo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el desfalco de al menos 19 millones de pesos orquestado por una persona de su círculo cercano; como lo informó ayer Excélsior, pero la feria le pidió que no lo leyera.

“La idea era también darlo a conocer aquí. Me pidieron que no lo hiciera. Me parece una vergüenza que en una feria del libro censuren de esa forma un crimen; pero, bueno, yo no pongo las reglas”, explicó al finalizar la actividad.

“Para mí, la mejor forma de honrar a mi papá es defender su memoria y defender, pues, el horror, para mi gusto, que le hicieron. Solamente decidimos que, si somos invitados no podemos ir en contra”, agregó fuera del recinto ferial.

Respecto a qué sigue después de la denuncia que han levantado los herederos del autor de Península, península, el guionista comentó que “no soy experto en derecho. Es la primera vez que tengo una experiencia como ésta. No digamos de una herencia, sino de una herencia combinada con un fraude. Algunos abogados me han dicho que el tiempo mínimo es como de tres años para este proceso”.

Lara dijo que hoy estará en Campeche, en otro homenaje a su padre, y que seguirá denunciando.

Al cálido homenaje, en el que se destacó la generosidad de Lara Zavala, asistió Constanze Martens, su hija política, quien confesó que desconocía lo del fraude. “A todos nos cayó de sorpresa cuando se manifestó; jamás lo esperaríamos, nunca”.

En el homenaje participaron Joaquín Tamayo, Zulai Fuentes, Camilo Ayala y Sara Poot.