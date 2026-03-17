Revelan objetos y rincones poco conocidos; Cien joyas de arte sacro en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.– En 1905, la Catedral de Mérida adquirió un cáliz de oro elaborado especialmente por la Casa Poussielgue de París; costó 10 mil pesos, una fortuna para su tiempo. Kanxoc resguarda un óleo de la Virgen del Rosario y las Ánimas del Purgatorio, casi desconocido, del siglo XVIII. Y del Convento de Izamal, pocos conocen que su atrio de 123 arcos es el más grande de Latinoamérica, sólo detrás de la plaza de San Pedro.

Éstos son algunos de los tesoros que reúne el libro 100 joyas del arte sacro de la península de Yucatán, que publicó el Diario de Yucatán, fundado el 31 de mayo de 1925, para conmemorar su siglo de vida, y que se presentó ayer en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey).

“El proyecto comenzó en 2019, con motivo del 95 aniversario del periódico. Sin embargo, se retrasó por los contratiempos de la pandemia de covid-19. Y, en 2023, el director del diario, Carlos Menéndez Loza, decidió retomarlo y, a partir de ese año se empezó a trabajar de manera ininterrumpida”, comentó en entrevista Carlos Cámara Gutiérrez.

El historiador y antropólogo explicó, al final de la presentación, que el proyecto multiplataforma integra el libro, en pasta dura y blanda, una guía turística y diversos productos audiovisuales, realizados por un equipo de escritores, fotógrafos y editores.

“El libro reúne 90 joyas de Yucatán y una muestra representativa de cinco joyas de Quintana Roo y cinco de Campeche. ¿Y por qué las tres entidades? Para ir en concordancia con el lema del diario, que es El Periódico de la vida peninsular.

“Y, para definir estas 100 joyas se convocó a un grupo de expertos, especialistas en arte sacro, arquitectura e historia. Y están divididas en cinco categorías: arquitectura, esculturas en madera y piedra, los retablos y objetos litúrgicos, como cálices y campanas”, detalló.

El también periodista aclaró que “el concepto de joya de arte sacro no corresponde a la belleza estética de cada una de las piezas, sino también tiene que ver con la identidad, la veneración, con el culto que le rinde a las obras alguna comunidad en específico”.

Y, en cuanto a la guía, especificó que es más que un manual. “Es una auténtica brújula para los aventureros. Te lleva desde el Centro Histórico de Mérida, sus mercados y el Paseo Montejo hasta las antiguas ciudades mayas, los cenotes yucatecos y los puertos. Revela rincones que a menudo quedan fuera de los recorridos tradicionales”, concluyó.

El dato

Selección de tesoros

· Para este proyecto se convocó a un grupo de expertos, especialistas en arte sacro, arquitectura e historia y se dividió en cinco rubros: arquitectura, esculturas en madera y piedra, los retablos y objetos litúrgicos.