"Tú llegarás, hijo": El lado más humano de Gonzalo Celorio al recibir el Cervantes

"Tú llegarás, hijo... si no puedes, yo te empujo". Con esta poderosa promesa de su padre en la memoria, el escritor Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) recibió en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el Premio Cervantes 2025, consolidándose como una de las voces más brillantes de la lengua española y el séptimo mexicano en alcanzar este honor.

Aunque el protocolo brilló con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, el verdadero protagonista fue el viaje personal y literario de Celorio, quien durante su discurso dejó claro que la identidad de México es inseparable de su herencia española.

Gonzalo Celorio: El camino del séptimo mexicano en ganar el Premio Cervantes Cortesía UNAM

“La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades”, resaltó Celorio en su aceptación del galardón más importante de las letras en español.

“México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de La Mancha”, agregó el ensayista, novelista y editor mexicano en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, donde se celebra el solemne acto cada 23 de abril, fecha de conmemoración del aniversario de la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes.

El discurso de Gonzalo Celorio

Precisamente la huella del autor de Don Quijote de la Mancha ocupó parte del discurso de Celorio, de 78 años, quien reflexionó también sobre la marcada influencia de su familia -con raíces en México, España o Cuba- en su carrera y obra literaria.

“He dedicado toda mi vida a la palabra”, resumió el galardonado, repasando las múltiples facetas de una carrera donde destacan novelas como Amor propio (1992), El viaje sedentario (1994), Y retiemble en sus centros la tierra (1999) y Mentideros de la memoria (2022), así como los ensayos Los subrayados son míos (1987) o Cánones subversivos (2009).

Gonzalo Celorio: El camino del séptimo mexicano en ganar el Premio Cervantes (Photo by Andres BALLESTEROS / POOL / AFP) AFP

Uno de los momentos más emotivos del discurso fue cuando Celorio recordó a su padre en su lecho de muerte, quien le dijo: “Tú llegarás, hijo (…). Si no puedes, yo te empujo”.

Ese recuerdo abrió paso a una reflexión sobre sus raíces familiares, marcadas por migraciones, así como por momentos históricos complejos como la Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española.

Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Celorio, quien es también director de la Academia Mexicana de la Lengua, ha desarrollado igualmente una extensa labor académica y docente.

“Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo”, celebró de su lado el rey de España, Felipe VI, encargado de entregarle el galardón junto a la reina Letizia.

Gonzalo Celorio: El camino del séptimo mexicano en ganar el Premio Cervantes (Photo by Andres BALLESTEROS / POOL / AFP) AFP

Vinculo estrecho entre México y España

La entrega de premio -cuyo ganador, como todos los años, se había anunciado en noviembre- llega además en pleno deshielo de las relaciones entre México y España, tensadas en los últimos años por la exigencia mexicana de disculpas por la conquista española de América.

Tras los roces diplomáticos pasados, ambos gobiernos tuvieron recientes gestos de distensión, y el rey Felipe VI de España reconoció en marzo que hubo abusos durante la Conquista.

La semana anterior, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escenificó este acercamiento con una visita el sábado 18 de abril a una cumbre en Barcelona en la que aseguró que no hay ni hubo crisis con España.

El Premio Cervantes, con una dotación de 125 mil euros (unos 146 mil dólares), se empezó a entregar hace cinco décadas. El primer ganador fue el poeta español Jorge Guillén, en 1976.

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025: "El español es la lengua de la Independencia" FOTO: EUROPA PRESS

Séptimo mexicano en ganar el Premio Cervantes

Gonzalo Celorio es el séptimo mexicano en ganar el Premio Cervantes, ya que lo antecedieron Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes, (1987), Sergio Pitol, (2005), José Emilio Pacheco, (2009), Elena Poniatowska, (2013) y Fernando del Paso, (2015).

El prestigioso galardón recayó en el pasado enie otros grandes nombres de las letras en español como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Guillermo Cabrera Infante, Álvaro Mutis, Nicanor Parra, Sergio Ramírez o Ida Vitale, entre otros.

Con información de AFP y Reuters.