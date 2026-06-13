El Valle de Maltrata, un estrecho corredor que corre entre las montañas y conecta el Altiplano Central con la Costa del Golfo, vuelve a colocarse en el mapa arqueológico de Veracruz ante el interés de su comunidad de abrir un museo de sitio.

La arqueóloga Yamile de la Cruz Lira, actual directora del Museo de Antropología de Xalapa, quien lleva casi tres décadas investigando la zona, confirma que el valle conserva una de las secuencias culturales más largas y completas de la región, con evidencias que van desde fauna pleistocénica hasta ocupaciones coloniales y tradiciones vivas.

Empezamos con un proyecto de recorridos y excavaciones y lo que encontramos es una larga tradición cultural permanente”, explica la investigadora.

Maltrata regresa al mapa arqueológico de Veracruz y busca abrir un museo de sitio Lourdes López/ Corresponsal

¿Cuáles son los hallazgos?

Esa continuidad se sostiene en materiales que abarcan desde el Preclásico, pasando por el Clásico y el Epiclásico, hasta la llegada de los españoles, la Independencia y el desarrollo del ferrocarril, que convirtió a Maltrata en un punto estratégico.

Uno de los hallazgos más relevantes es el descubrimiento de restos de mamut, localizado hace años en el valle. Pero la historia no terminó ahí. La comunidad ha identificado recientemente huellas de otros animales pleistocénicos, posiblemente de entre 10 mil y 13 mil años; lo que sugiere que la zona fue un espacio de tránsito y hábitat para fauna de gran tamaño.

Al parecer, hay huellas de otros animales de esta época… esa fauna también era victoriosa en el valle”, señala Lira López.

La parte arqueológica es igualmente robusta. Se han encontrado entierros acompañados de vasijas, lo que permite reconstruir prácticas funerarias y dinámicas sociales.

La especialista subraya que hoy los estudios no se limitan a determinar sexo y edad.

A través de la coordinación con antropólogos físicos de la UNAM se estudian ADN, alimentación, enfermedades, salud… Hay otras técnicas que apoyan la investigación”.

Estos análisis abren la puerta a reconstruir movilidad, dieta y condiciones de vida de las poblaciones que habitaron el valle durante más de dos milenios.

La estudiosa insiste en que el siguiente paso es aterrizar un museo comunitario donde puedan resguardarse piezas arqueológicas, restos pleistocénicos y elementos coloniales como el monolito de Maltrata.

La propuesta ha sido impulsada por habitantes del valle, quienes han acompañado los hallazgos y buscan preservar su memoria histórica.