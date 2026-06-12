Oración al Sagrado Corazón de Jesús ante problemas difíciles

En México, una de las devociones católicas más importantes es el Sagrado Corazón de Jesús, a quien está consagrado todo el mes de junio. Aquí te compartimos la oración para pedir su intercesión ante problemas difíciles.

El Sagrado Corazón de Jesús ha cobrado relevancia entre los jóvenes, pues es la imagen más asociada a las estampitas con los rostros de artistas. Sin embargo, en la iglesia católica representa el amor infinito y misericordioso, así como el sacrificio de Jesucristo.

Su imagen se ilustra con la figura de Jesús y un corazón rodeado de espinas, en llamas y coronado por una cruz al centro.

A lo largo del tiempo, esta devoción se ha asociado con el consuelo y la esperanza, especialmente en momentos difíciles, por eso muchos fieles se acercan a él a través de la oración.

¿Cuál es la oración para pedir ayuda al Sagrado Corazón de Jesús?

Oh Divino Jesús que dijiste: “Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre”, mírame postrado a tus plantas suplicándote me concedas una audiencia.

Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor: (se ora en silencio pidiendo el favor).

¿A quién he de pedir, sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas?

¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese Corazón Sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros, y por medio del cual vamos a Dios?

A ti acudimos, oh Corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo, cuando afligidos y perseguidos pedimos protección; cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda; cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas.

Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu misericordia no tiene límites y confío en que tu Corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición.

Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado; de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males.

Dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú sabes las cosas mejor que yo; y que, si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma; y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo, con más espíritu de fe.

Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh buen Jesús. Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu corazón misericordioso. Amén.

El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción muy relevante en México Canva

¿Qué se le pide al Sagrado Corazón de Jesús?

Ayuda en problemas difíciles , como situaciones económicas, conflictos familiares, enfermedades o toma de decisiones complicadas.

, como situaciones económicas, conflictos familiares, enfermedades o toma de decisiones complicadas. Fortaleza espiritual. Muchos creyentes se acercan al Sagrado Corazón de Jesús en busca de paz interior, paciencia y claridad en momentos de angustia o incertidumbre.

en busca de paz interior, paciencia y claridad en momentos de angustia o incertidumbre. Perdón y misericordia. Ya que esta devoción representa el perdón de Dios, se suele pedir reconciliación y sanación espiritual.

Protección del hogar. En México es muy común tener la imagen del Sagrado Corazón en los hogares, con la intención de bendecir a las familias.

¿Cuándo es el día del Sagrado Corazón de Jesús?

A diferencia de muchos santos y advocaciones marianas que tienen un día de celebración fijo, el Sagrado Corazón de Jesús tiene una fecha móvil. Su solemnidad se celebra el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés.

Esto significa que puede caer entre finales de mayo y junio; este 2026 se celebra el 12 de junio. Que sea en viernes, tal cual ocurre con la Cuaresma, tiene un simbolismo especial, pues recuerda el día de la crucifixión de Jesús.

Finalmente, aunque la fecha de celebración puede cambiar, todo junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús pues fue en junio de 1675 cuando Jesús se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque para pedirle alentar la devoción a su amor infinito.

Historia del Sagrado Corazón de Jesús

La devoción al Sagrado Corazón tiene raíces en la Edad Media, pero se consolidó en el siglo XVII, luego de que Santa Margarita María de Alacoque afirmara haber recibido visiones de Jesucristo entre 1673 y 1675.

En éstas, él le mostró su corazón y pidió que se promoviera una devoción especial para reparar la ingratitud humana. Según registros del Santuario de Paray-le-Monial en Francia, Jesús hizo 12 promesas a quienes practicaran esta devoción:

A las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado: Daré la paz a las familias; Las consolaré en todas sus aflicciones; Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas; Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia; Las almas tibias se harán fervorosas; Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada; Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos; Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él; A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final.

Si pasas por una situación difícil, acércate al Sagrado Corazón de Jesús. Esta oración y tu fe, pueden ayudarte a encontrar el camino.