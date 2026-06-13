Si sientes que has perdido algo valioso en tu vida—ya sea un objeto material, la estabilidad económica, un amor verdadero o la simple paz del corazón—el santoral de este día te presenta al intercesor más querido del mundo católico: San Antonio de Padua.

Este fraile franciscano portugués es uno de los santos más rápidamente canonizados y el segundo Doctor de la Iglesia más joven de la historia.

Qué santo se celebra hoy 13 de junio: San Antonio de Padua y el milagro de lo perdido Canva

¿Quién fue San Antonio de Padua y por qué es el santo de hoy 13 de junio?

San Antonio de Padua fue un célebre fraile franciscano, teólogo y predicador nacido en Lisboa en 1195, aclamado universalmente en el santoral de hoy por su profunda sabiduría evangélica y por sostener en sus brazos al Niño Jesús.

Nacido bajo el nombre de Fernando de Bulhões, inicialmente formó parte de los Canónigos Regulares de San Agustín. Sin embargo, conmovido por el martirio de los primeros franciscanos, decidió unirse a la orden de San Francisco de Asís con el ferviente deseo de predicar.

Su elocuencia era tan asombrosa que incluso los peces, según los relatos bíblicos tradicionales, se asomaban a escucharlo cuando los hombres le daban la espalda. Su vida estuvo marcada por una profunda defensa de los pobres contra la usura de los poderosos.

Qué santo se celebra hoy 13 de junio y cómo pedir su auxilio Canva

El milagro del Niño Jesús y el patronazgo de las causas perdidas

El patronazgo de San Antonio de Padua sobre los objetos perdidos nació cuando un novicio le robó su preciado libro de salmos; tras la intensa oración del santo, el ladrón no solo devolvió el texto, sino que se arrepintió.

Este episodio histórico consolidó la creencia popular de que San Antonio intercede eficazmente ante Dios para hallar todo aquello que se ha extraviado, expandiendo su auxilio a bienes intangibles como la salud, la fe y el amor familiar.

Asimismo, la iconografía litúrgica lo representa sosteniendo al Niño Jesús debido a una aparición mística atestiguada en el norte de Italia, donde el pequeño Salvador descendió para descansar en sus brazos y llenarlo de bendiciones celestiales.

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¿Cómo pedir el auxilio de San Antonio de Padua?

Para pedir el auxilio de San Antonio de Padua se suele rezar una trecena (trece días de plegarias) o encender una vela blanca en su honor para encomendarle la restauración de un vínculo roto o un objeto perdido.

Aunque existe la famosa costumbre popular de poner su imagen de cabeza para conseguir pareja, la Iglesia católica recomienda acudir a él mediante una devoción respetuosa, fundamentada en la caridad hacia los desamparados.

Tradicionalmente, quienes reciben un milagro por su intercesión suelen donar el "pan de San Antonio", que consiste en dar alimento o limosna a las personas que sufren pobreza extrema en sus comunidades.

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Oración eficaz a San Antonio de Padua para hallar lo perdido

Oh glorioso San Antonio de Padua, siervo humilde de Dios y consuelo de los afligidos, que recibiste la gracia de hallar lo que parecía perdido.

Te pido que vuelvas tus ojos hacia mí y me auxilies en esta necesidad que hoy agobia mi alma (menciona aquí con fe tu petición de amor, salud u objeto extraviado).

Tú que sostuviste al Divino Niño en tus brazos, alcánzame de su misericordia la paz que tanto necesito y la fuerza para seguir su ejemplo de amor. Amén."

Otros santos que se celebran este 13 de junio

El santoral de este día también conmemora a un selecto grupo de almas que entregaron su existencia a la edificación del reino de Dios a través de la caridad.

San Eulogio de Alejandría: Un sabio patriarca y obispo que defendió con firmeza la naturaleza divina de Cristo frente a las divisiones teológicas de su tiempo.

Un sabio patriarca y obispo que defendió con firmeza la naturaleza divina de Cristo frente a las divisiones teológicas de su tiempo. Santa Aquilina de Biblos: Joven mártir de tan solo doce años que prefirió sufrir los tormentos imperiales antes que renunciar a su fe en la Iglesia primitiva.

Hoy es un día ideal para recuperar la esperanza. Abre tu corazón a la guía de San Antonio de Padua, confía en que aquello que dabas por perdido puede regresar transformado en bendición y comparte un gesto de bondad con quien más lo necesite.