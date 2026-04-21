“Yo sostengo que la lengua española en Hispanoamérica no es tanto la lengua de la Conquista, sino es la lengua de la Independencia. Si no hubiéramos tenido esta lengua española, simple y sencillamente no habríamos podido conformar nuestras respectivas nacionalidades. México, si no hay lengua española, no sería México”, aseguró para añadir que quienes hicieron en Latinoamérica el trabajo de “castellanización” fueron las “flamantes repúblicas” creadas después de los procesos de independencia.

El acto de entrega del Premio Cervantes, el más prestigioso galardón de las letras en español, será el 23 de abril y estará presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025: "El español es la lengua de la Independencia" FOTO: EUROPA PRESS

Previamente, el miércoles 22 de abril, Felipe VI y Letizia ofrecerán en el Palacio Real un almuerzo a una representación del mundo de las letras, según la Agenda Oficial de la Familia Real.

En este primer acto de la Semana Cervantina que se ha celebrado en el Museo Nacional Reina Sofía Celorio mostró su “profundo pesar” por el fallecimiento de la que fue su editora y fundadora de Tusquets Editores, Beatriz de Moura, quien murió el pasado viernes en Barcelona.

Por otro lado, el escritor –que ha explicado que desde que le dieron la noticia del galardón sigue emocionado– explicó que en su discurso hablará de El Quijote y del “sentido del humor” que hay tanto en la obra como en Cervantes.