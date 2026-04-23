Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025: Frases clave de su discurso

El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue reconocido con el Premio Cervantes 2025, el máximo galardón de las letras en español, un reconocimiento que no solo celebra su trayectoria, sino también su aportación a la literatura y a la reflexión sobre la identidad cultural.

El anuncio se realizó en Madrid por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, quien destacó la solidez de su obra:

“A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida”.

Días después, durante la ceremonia oficial, Celorio retomó esa misma línea reflexiva al hablar del vínculo entre México y España, dejando una frase que marcó su discurso:

«La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y la cultura españolas».

Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025:(Photo by Andres BALLESTEROS / POOL / AFP) AFP

El discurso de Gonzalo Celorio en el Premio Cervantes 2025

La entrega del Premio Cervantes 2025 se llevó a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, en el marco del Día del Libro, con la presencia de los reyes.

Ahí, Gonzalo Celorio profundizó en la relación histórica y cultural entre México y España, recordando que incluso después de la independencia, la lengua española fue clave para construir identidad: «cuando, sin ella, ni México ni ningún otro país hispanoamericano habría podido configurar su nacionalidad».

También retomó una idea del escritor Carlos Fuentes para reforzar este vínculo: «México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente ‘el territorio de la Mancha’».

Gonzalo Celorio, séptimo mexicano en ganar el Premio Cervantes

Con este reconocimiento, Gonzalo Celorio se convierte en el séptimo mexicano en recibir el Premio Cervantes, consolidando su lugar dentro de la literatura en español.

Ensayista, novelista y editor, Celorio ha construido una obra que mezcla distintos géneros y que él mismo define como una “literatura del yo”, donde conviven memoria, ficción y reflexión.

El jurado también lo describió como: «escritor integral: creador, maestro y lector apasionado» y destacó que su trabajo funciona como una mirada profunda tanto al México contemporáneo como a la condición humana.

Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025:(Photo by Andres BALLESTEROS / POOL / AFP) AFP

La influencia de Cervantes en su obra

Durante su discurso, Celorio también rindió homenaje a Miguel de Cervantes, subrayando su impacto en la literatura universal.

Sobre el autor de Don Quijote, explicó que: «disecciona la esencia de la condición humana» y defiende la libertad como: «la soberanía del individuo frente a la autoridad».

Para Celorio, esa libertad narrativa es clave, y por eso su propia obra rompe con los límites tradicionales entre novela, ensayo y memoria.

Una historia personal marcada por memoria y migración

Uno de los momentos más emotivos del discurso fue cuando recordó a su padre en su lecho de muerte, quien le dijo: «Tú llegarás, hijo (…). Si no puedes, yo te empujo».

Ese recuerdo abrió paso a una reflexión sobre sus raíces familiares, marcadas por migraciones entre España, Cuba y México, así como por momentos históricos complejos como la Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española.

Sobre esas historias, señaló: «historias de migración y de exilio, de bonanzas ubérrimas y latrocinios arteros, de vicios inconfesable y amnesias enajenantes».

Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025:(Photo by Andres BALLESTEROS / POOL / AFP) AFP

México y España, más que países hermanos

Durante la ceremonia, el rey Felipe VI reforzó esta visión al afirmar: «México y España son más que países hermanos».

El monarca destacó que la vida y obra de Celorio reflejan ese vínculo cultural que se ha construido a lo largo de los años a partir de una lengua y una tradición literaria compartidas.

Un reconocimiento que también mira al pasado

El ministro Ernest Urtasun también aprovechó para reconocer la influencia del exilio español en México, clave en la formación de varias generaciones de intelectuales.

Retomó una frase del propio Celorio: «Si alguien me preguntara quién fue mi maestro, respondería sin titubeos que el exilio español republicano».

El Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio no solo reconoce una trayectoria sólida, también abre una conversación sobre identidad, historia y cultura compartida.

Su discurso deja claro que la literatura sigue siendo un puente entre países, generaciones y formas de entender el mundo. En el caso de México y España, ese puente —como él mismo lo plantea— sigue más vigente que nunca.

Con información de EFE y Reuters