Gonzalo Celorio deposita su legado en la Caja de las Letras

MADRID.– El escritor mexicano Gonzalo Celorio depositó ayer su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde dejó un manuscrito de su novela Amor propio (Tusquets), su correspondencia con Sara Montiel –a quien pidió permiso para usar una foto suya como portada– o cartas con su editora Beatriz de Moura.

Celorio, quien recibirá mañana a manos de los reyes Felipe VI y Letizia el Premio Cervantes en su edición de 2025, ha recordado de nuevo a la que fue su editora y fundadora de Tusquets, De Moura, que murió el pasado viernes en Barcelona.

Además de la correspondencia entre Montiel y él -Celorio ha explicado que se trata de una misiva en la que la cantante española le autoriza a usar su “imagen” para la cubierta de su libro Amor propio y en la que le desea “éxito”-, el Premio Cervantes 2025 ha explicado que también deja algunas cartas con otros amigos como el peruano Alfredo Bryce Echenique.

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025: "El español es la lengua de la Independencia" FOTO: EUROPA PRESS

La sede madrileña del Instituto Cervantes acoge desde ayer el legado “material” del autor en la caja 1474, donde además ha dejado algunos textos manuscritos, una crónica de un viaje que hizo por el norte de España con su hijo Diego “en busca del románico” y unos cuadernos personales.

El director del Cervantes, Luis García Montero, aseguró que es un “honor” recibir este legado porque Celorio es un escritor que ha indagado “a través de la literatura por sus historias personales” para llegar a la historia moderna del mundo y de México.

“Los españoles debemos agradecerle su relación y sus trabajos sobre los maestros del exilio español, herederos de una tradición literaria que se puede remontar a la creatividad de Leopoldo Alas Clarín".

También Luis García Montero recordó a De Moura, a quien le reconoció un “papel fundamental” en la trayectoria de Celorio, que además es director de la Academia Mexicana de la Lengua.