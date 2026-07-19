Con más de 82 mil visitantes, se despide 'El gesto y lo invisible' del Museo Tamayo

Con la exhibición de obras de 13 artistas contemporáneos, entre ellos Anthony McCall, Bruce Nauman y William Forsythe, la muestra El gesto y lo invisible en el Museo Rufino Tamayo culminará el próximo domingo 26 de julio.

Esta exposición, que ha recibido a más de 82 mil visitantes invita al público a vivir el arte contemporáneo interactuando con las obras.

El gesto y lo invisible entra a su última semana en el Museo Tamayo Cortesia INBAL

Entre las piezas que se exhiben destacan las esculturas de luz de Julio LeParc, que los visitantes pueden recorrer, la instalación de William Forsythe, que invita a descubrir las formas de habitar el espacio mediante la interacción corporal y las creaciones multimedia del pionero del arte contemporáneo Bruce Nauman.

Abril Zales, curadora de esta muestra, señaló que “Han venido personas que visitan con frecuencia el museo, estudiantes, especialistas, familias y también quienes entraron por primera vez a una exposición de arte contemporáneo. Todos encontraron alguna forma de relacionarse con las obras”.

El gesto y lo invisible entra a su última semana en el Museo Tamayo Cortesia INBAL

El proyecto de exposición, asegura Zales, es el resultado de ocho años de trabajo y parte de una experiencia cercana a cualquier persona. “Todos nos movemos, caminamos, nos encontramos con otras personas, compartimos espacios. La exposición reflexiona sobre cómo esos gestos fortalecen nuestros vínculos con los demás”.