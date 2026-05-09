La Frida más íntima: revelan cómo diseñó su casa-estudio en San Ángel

En su casa-estudio de San Ángel Inn, la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) vivió los años más felices de su vida. Llegó a los 26 años, el 22 de diciembre de 1933, ya casada con el muralista Diego Rivera. Y, tras periodos de ausencia, la habitó de enero de 1936 a diciembre de 1939.

En ese inmueble funcionalista, diseñado por Juan O’ Gorman, pintó varios cuadros importantes, se reunía con sus amigos, tocaba la guitarra, vivió y creó con Rivera. Por estas razones, lo amuebló de una forma especial, con objetos que ella seleccionó.

Ahora, basado en dos fotografías que muestran los muebles, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ofrece “una mirada inédita a la vida íntima de la artista”, en la exposición Studio Evolución. Diseño y vanguardia en la casa de Frida Kahlo, curada por Mariano Meza Marroquín con la asesoría de Ana Elena Mallet, que se inaugura hoy a mediodía.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se ubica en Altavista. Foto: Elizabeth Velázaquez

La muestra reúne más de cien piezas, entre obra plástica, mobiliario, objetos, botellas de perfume, maquetas y fotografías, piezas originales y réplicas; éstas realizadas por el Taller Nacional.

Se evidencia el gusto de Frida por las vanguardias. Se piensa que sólo estaba enfocada en la mexicanidad y a los objetos de arte popular. Sin embargo, aquí vemos que Frida y Diego estaban también interesados en fusionar lo bueno que había en las vanguardias europeas con lo mexicano”, comentó ayer Valentina García, directora del recinto.

El curador Mariano Meza agregó, durante un recorrido por la muestra que estará abierta hasta el 1 de noviembre, que “la idea nació a partir del estudio de unos sillones que se encontraban en el estudio de Rivera. Nos dimos cuenta, gracias a un documento de la Fundación Mier y Pesado, con un anuncio del Studio Evolución, que esos sillones fueron diseñados por el Studio. Y buscamos la historia detrás”.

En esta muestra, se pone de manifiesto el gusto de Frida Kahlo por las vanguardias Foto: Elizabeth Velázquez

A partir de tres núcleos temáticos, la exposición da cuenta de la historia del Studio Evolución, que surgió en el Palacio de Hierro en 1931, creado por el diseñador francés Gastón Chaussat; muestra dos sillones, un perchero y un escritorio originales y diez muebles más, replicados: el comedor (una mesa y tres sillas), la sala, una lámpara, un cenicero y un sillón.

“Le dimos al Taller las fotografías y los patrones que había hecho Arquitectura del INBA en 1995 y ellos los replicaron. Por primera vez en la historia del museo, se puede apreciar cómo diseñó Frida este espacio”, dice Meza.

Concluye que el tercer núcleo es el rescate de un momento de la vida de Frida a finales de 1934, cuando se separó de Rivera y se fue a vivir a una casa en Insurgentes 432. “Se exhibe el plano de esa casa donado por el arquitecto Juan Manuel Heredia”.