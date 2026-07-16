Primate Escénico 2026: Xalapa se convierte en el epicentro de la danza con creadores de 7 países

XALAPA, Ver.- Del 19 de julio al 11 de agosto, Xalapa se convertirá en un punto de reunión para la creación contemporánea con la 11ª edición del Festival Internacional Primate Escénico, que tendrá como países invitados a Colombia, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Argentina y México.

Este encuentro nació como una plataforma independiente de creación, intercambio y reflexión en torno a las artes escénicas contemporánea y hoy dialoga con la escena nacional marcada por la expansión de festivales independientes y por la búsqueda de nuevos espacios para la danza y el teatro en México.

Xalapa recibe la 11ª edición del Festival Primate Escénico Xalapa recibe la 11ª edición del Festival Primate Escénico

En un país donde los circuitos escénicos suelen concentrarse en Ciudad de México Guadalajara y Monterrey, Primate Escénico ha logrado abrir una ruta alterna desde Veracruz y sostenerla durante más de una década convirtiéndose en un referente para artistas que buscan procesos de formación y creación fuera de los grandes centros culturales.

En años anteriores, el festival ha recibido participantes de Brasil, Paraguay Argentina Colombia Bolivia Ecuador Panamá Costa Rica Nicaragua El Salvador Guatemala y México además de visitantes de Canadá Estados Unidos España República Checa y Rusia.

Este año, contará con la participación de artistas como Luis Rubio, Eli Jiménez, Patricia Rivera, Flor Busso, Michelle Sánchez, Sofía Argioni y Mónica López.

Xalapa recibe la 11ª edición del Festival Primate Escénico Xalapa recibe la 11ª edición del Festival Primate Escénico

La presencia internacional no sólo amplía el mapa del festival sino que lo coloca en diálogo con otros proyectos mexicanos que han apostado por la formación y la experimentación como el Festival de Danza Contemporánea de la Ciudad de México o las plataformas de creación en Guadalajara y Puebla.

Primate Escénico mantiene una identidad particular al trabajar desde una ciudad universitaria con tradición artística que regresa año con año para compartir procesos creativos, residencias, prácticas corporales y funciones que se extienden por dos semanas.

Los organizadores describen este periodo como “un intercambio potente entre artistas, creadores, gestores coreógrafos y productores” una energía que se siente en espacios como el Teatro J.J. Herrera, el Teatro del Estado y Realidad Instituto Veracruzano Universitario de Bellas Artes.