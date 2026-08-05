Vacaciones en CDMX: disfruta con tus hijos del Festival Internacional de Cine para Niños

Si durante estas vacaciones de verano buscas actividades culturales para disfrutar con tus hijos, el 31 Festival Internacional de Cine para Niños (...y no tan Niños) es una excelente opción. Del 8 al 23 de agosto de 2026, este encuentro cinematográfico llegará a las Fábricas de Artes y Oficios (FARO) Aragón, Oriente, Tláhuac y Milpa Alta-Miacatlán, además del Museo Yancuic, con funciones gratuitas pensadas para las infancias.

Las familias podrán disfrutar de una programación con cortometrajes y largometrajes de animación, ficción y documental reconocidos internacionalmente. En esta edición participarán 73 producciones provenientes de 26 países, ofreciendo historias que promueven valores, creatividad e imaginación para niñas y niños.

¿Qué es el Festival Internacional de Cine para Niños?

El festival es organizado por La Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños A.C., con el apoyo del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (PROCINECDMX).

Su objetivo es acercar a las infancias al séptimo arte a través de historias provenientes de distintas partes del mundo. Este año la programación incluye nueve largometrajes, 15 cortometrajes de ficción, 21 de animación, tres documentales y 25 cortometrajes realizados por niñas y niños de México y otros países.

En total, la cartelera está integrada por 17 programas distribuidos en 64 funciones que se realizarán en la Ciudad de México y el Estado de México.

Funciones imperdibles para disfrutar en familia

Las distintas sedes ofrecerán funciones para niñas y niños de diferentes edades. En el FARO Tláhuac, el sábado 8 de agosto a las 14:00 horas, se proyectarán Pequeño Simón, El huevo huérfano y otras historias recomendadas para pequeños a partir de los cuatro años.

El 15 de agosto, también a las 14:00 horas, será el turno de Kito y Maja, Nido lleno y Sueño que vuelo. Mientras que el 22 de agosto, a la misma hora, se presentarán el documental Ela puede saltar y el cortometraje Francisca y la Muerte.

Festival Internacional de Cine para Niños 2026: fechas, sedes y funciones gratuitas en CDMX Foto: Secretaría de Cultura de la CDMX

Por su parte, el FARO Milpa Alta-Miacatlán tendrá funciones el 14 de agosto a las 12:30 horas con La pequeña detective del hotel, El jardín mágico y el documental El paraíso de Ainara.

El 15 de agosto a las 13:00 horas, las familias podrán disfrutar de El mandado, Ladrón de flores y Cuando sea rico, historias que invitan a reflexionar sobre la empatía.

En el FARO Aragón, el 19 de agosto a las 15:00 horas, se proyectarán Ela puede saltar, Pez nube y Tenemos pan casero. Ese mismo día, a las 17:00 horas, llegarán Marina y la falda, Dueto y Calabozos y Espectros.

Las actividades continuarán el 20 de agosto con funciones a las 15:00 horas, donde se exhibirán Pucio y el cocodrilo y El zapato diminuto; mientras que a las 17:00 horas será el turno de La abuela y yo, De cabeza y Bolero.

Festival Internacional de Cine para Niños 2026: fechas, sedes y funciones gratuitas en CDMX Foto: Secretaría de Cultura de la CDMX

El Museo Yancuic también será sede del festival con funciones el 22 de agosto a las 14:00 horas, donde se proyectarán El mandado, Marina y la falda y Ladrón de flores. El 23 de agosto, a la misma hora, se presentarán La pequeña detective del hotel y El jardín mágico.

Finalmente, el FARO Oriente cerrará las actividades el 23 de agosto con funciones a las 11:00 horas, donde podrán verse Pequeño Simón, El palito y En un lugar de las manchas. Más tarde, a las 13:00 horas, se proyectarán El mandado, Marina y la falda y Cuando sea rico.

Festival Internacional de Cine para Niños 2026: fechas, sedes y funciones gratuitas en CDMX Foto: Secretaría de Cultura de la CDMX

Si quieres conocer la programación completa y las actividades de cada sede, puedes consultar las redes sociales de los recintos participantes o la Cartelera de la Ciudad de México.