El corazón de la capital veracruzana se llena de misticismo, música y tradición ancestral. Rompiendo con su geografía habitual, la comunidad afromestiza ha trasladado su máxima celebración al corazón cultural de Xalapa con la inauguración de la exposición Colores de Alto Tío Diego.

La sede de este encuentro es Liquidámbar Espacio Cultural, ubicado en el emblemático Barrio Mágico de Xallitic, donde danzantes y expositores locales se han reunido para compartir la identidad del Carnaval de la Cañada, reconocido por los organizadores como "el más festivo y ruidoso" de la región. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de mayo.

Carnaval Afromestizo llega a Xalapa: Fechas y sede de la exposición 'Colores' Especial

¿Qué ver en la exposición 'Colores de Alto Tío Diego'?

La exhibición es un viaje visual y táctil por una tradición que se sostiene en la elaboración artesanal y la transmisión familiar. Los visitantes podrán apreciar:

Indumentaria tradicional: máscaras, gorros y majestuosos penachos.

máscaras, gorros y majestuosos penachos. ​Registro histórico: fotografías que documentan la identidad festiva y la apropiación colectiva del territorio.

​Arte urbano: un mural alusivo al carnaval inaugurado especialmente para la ocasión.

Además de las piezas en exhibición, el evento de apertura incluyó un taller abierto al público y la presentación de dos DJ sets de cumbia que encendieron el ambiente entre la comunidad xalapeña.

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Tres siglos de resistencia, historia y danza

Enrique Valdés, anfitrión de Liquidámbar, destacó que estas festividades han perdurado a lo largo de tres siglos gracias a la resiliencia generacional en las serranías.

Las obras y danzas evocan el sincretismo entre el paso de los indígenas, los españoles y el trabajo de la población afromestiza en los antiguos ingenios azucareros de las tierras bajas, así como en las actividades agrícolas y ganaderas de las tierras altas. Toda esa memoria histórica sigue viva hoy a través de los sonidos y el baile que los xalapeños podrán disfrutar durante este mes.