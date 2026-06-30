La edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILMTY) tendrá como invitado de honor a El Colegio Nacional y diez de sus miembros colegiados, entre los que destacan Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, Enrique Krauze, Christopher Domínguez Michael y la compositora Gabriela Ortiz, participarán en este encuentro librero que se realizará del 10 al 18 de octubre en las instalaciones de Cintermex, en el Parque Fundidora de la capital neoleonesa.

Durante el anuncio del programa de actividades, Judith Ruiz-Godoy Rivera, decana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, destacó que una feria del libro no existe sólo para acercar libros a la comunidad, sino para acercar personas a las ideas.

La alianza busca reforzar un objetivo compartido por ambas instituciones: abrir espacios donde el conocimiento dialogue con la sociedad.

Feria Internacional del Libro de Monterrey: El Colegio Nacional será el invitado de honor Cortesía: Colegio Nacional

El Colegio Nacional y el Tec de Monterrey: Una vocación compartida desde 1943

El Colegio Nacional y el Tecnológico de Monterrey no sólo comparten una vocación por difundir el conocimiento; también nacieron en el mismo año: 1943, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió la necesidad de crear espacios dedicados al estudio, la investigación y la divulgación intelectual.

Desde entonces, El Colnal ha reunido a algunas de las figuras más destacadas de las artes, las humanidades y las ciencias con un objetivo común: acercar el conocimiento especializado a toda la sociedad. Para Ruiz-Godoy, esa misión cobra hoy un nuevo significado, pues consideró que “el conocimiento sólo adquiere verdadero valor cuando deja de permanecer encerrado en espacios exclusivos y se convierte en una herramienta para comprender mejor el presente.

Feria Internacional del Libro de Monterrey: El Colegio Nacional será el invitado de honor Cortesía: Colegio Nacional

Novedades de la FILMTY: Cintermex amplía su infraestructura y estrena encuentro de filosofía

En su participación, Henoc de Santiago, director de la FIL Monterrey, informó que “la feria ampliará 12% su infraestructura, lo que permitirá incrementar el número de actividades, encuentros y espacios de convivencia entre autores, investigadores, universidades, editoriales y lectores.

Entre las novedades, De Santiago destacó la creación del primer encuentro de filosofía, titulado Sentir y pensar nuestro tiempo, dirigido a jóvenes que busca generar conversaciones sobre los grandes desafíos contemporáneos a partir de las emociones, la reflexión y el pensamiento crítico.

Feria Internacional del Libro de Monterrey: El Colegio Nacional será el invitado de honor Cortesía: Colegio Nacional

Juan Villoro, Cristina Rivera Garza y los miembros de El Colnal que asistirán a la FIL Monterrey

Teresa Vicencio, secretaria administradora de El Colegio Nacional, informó que participarán en las actividades de la FILMTY los escritores Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, Enrique Krauze y Christopher Domínguez Michael; la compositora Gabriela Ortiz; los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján; el historiador Javier Garciadiego; el arquitecto Felipe Leal y el jurista José Ramón Cossío.

Como parte del programa también se proyectará el discurso de ingreso del cineasta Alejandro González Iñárritu a El Colegio Nacional, pronunciado el pasado 26 de mayo, acompañado de material inédito sobre su trayectoria.