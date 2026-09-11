Exposición de José Luis Bustamante en Oaxaca: fechas y sede de 'La Capilla' en Santo Domingo
El Museo de las Culturas de Oaxaca presenta 'La Capilla', la nueva exposición de collages y papel del pintor abstracto José Luis Bustamante.
El Museo de las Culturas, ubicado en el antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, construido entre los siglos XVI y XVII, hospeda la exposición de collages sobre papel La Capilla, del pintor José Luis Bustamante (CDMX, 1955), piezas realizadas con papeles vegetales manufacturados especialmente para esta muestra.
Capilla Matérica y Signos del Silencio: La propuesta del papel hecho oración
Bustamante señaló: “Capilla Matérica: el blanco hueso se hizo oración. Arpillera beige gastada, la luz pasa por la cicatriz y se vuelve santa. No es tela, es piel de papel. Papeles que respiran, papeles porosos que dejan pasar aire”.
En cuanto a la serie Signos del Silencio, el pintor destacó que “cada signo es lo que el tiempo dejó, mientras se hacía materia bajo la tierra. No mires. Toca el signo. Es tiempo que se queda, el signo pierde ser entendido, pide ser reconocido. El signo habla. Alfabeto primario. Testifica. El silencio también es respuesta. Donde lees sin sonido, el signo respira. El signo eres tú”.
La exposición en la Sala de Dómina del recinto cultural consta de dos series: Cartas del tiempo y Muros, así como de la pieza La voz de la materia.
Quién es José Luis Bustamante y cuál es su aporte al arte abstracto en México
Bustamante es uno de los exponentes de la pintura y el muralismo abstractos mejor reputados en México. Su obra se distingue por la construcción de un lenguaje propio, en el que convergen el color, la materia, el tiempo y el espacio. En su propuesta, la luz adquiere un papel protagónico como símbolo, mientras que la mancha se convierte en una expresión de la memoria.