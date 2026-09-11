Exposición de José Luis Bustamante en Oaxaca: fechas y sede de 'La Capilla' en Santo Domingo

El Museo de las Culturas, ubicado en el antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, construido entre los siglos XVI y XVII, hospeda la exposición de collages sobre papel La Capilla, del pintor José Luis Bustamante (CDMX, 1955), piezas realizadas con papeles vegetales manufacturados especialmente para esta muestra.

Capilla Matérica y Signos del Silencio: La propuesta del papel hecho oración

Bustamante señaló: “Capilla Matérica: el blanco hueso se hizo oración. Arpillera beige gastada, la luz pasa por la cicatriz y se vuelve santa. No es tela, es piel de papel. Papeles que respiran, papeles porosos que dejan pasar aire”.

'La Capilla': El pintor José Luis Bustamante lleva la memoria del papel al Museo de las Culturas de Oaxaca Fotos: Cortesía José Luis Bustamante

En cuanto a la serie Signos del Silencio, el pintor destacó que “cada signo es lo que el tiempo dejó, mientras se hacía materia bajo la tierra. No mires. Toca el signo. Es tiempo que se queda, el signo pierde ser entendido, pide ser reconocido. El signo habla. Alfabeto primario. Testifica. El silencio también es respuesta. Donde lees sin sonido, el signo respira. El signo eres tú”.

La exposición en la Sala de Dómina del recinto cultural consta de dos series: Cartas del tiempo y Muros, así como de la pieza La voz de la materia.

'La Capilla': El pintor José Luis Bustamante lleva la memoria del papel al Museo de las Culturas de Oaxaca Fotos: Cortesía José Luis Bustamante

Quién es José Luis Bustamante y cuál es su aporte al arte abstracto en México

Bustamante es uno de los exponentes de la pintura y el muralismo abstractos mejor reputados en México. Su obra se distingue por la construcción de un lenguaje propio, en el que convergen el color, la materia, el tiempo y el espacio. En su propuesta, la luz adquiere un papel protagónico como símbolo, mientras que la mancha se convierte en una expresión de la memoria.