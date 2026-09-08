Premios a artesanos de Oaxaca: reconocen trayectoria de más de 40 años en el MEAPO
El Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca premia a artesanos con más de 40 años de trayectoria. Conoce los detalles del reconocimiento y la entrega.
Con una medalla a la trayectoria, el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO) reconocerá a las maestras y los maestros artesanos que tienen como mínimo 40 años dedicados a preservar la cultura de sus comunidades.
Un homenaje a las manos que dan vida a las tradiciones oaxaqueñas
“Oaxaca no podría imaginarse ni entenderse sin el talento de sus mujeres y hombres que con gran destreza y sensibilidad logran comunicar la esencia más profunda de nuestra tierra, mediante obras elaboradas en barro, madera, fibra, metales, y otras que han llenado de vida y colorido el mapa de nuestra cultura”,comentó Carlomagno Pedro Martínez, director del Meapo.
Dijo que hace ocho años se lanzó por primera vez esta convocatoria por parte de la Secretaría de las Culturas y Artes, a través del recinto cultural a su cargo.
“La medalla, el estímulo económico y un diploma son un aliciente para destacar el talento creativo en el área de las artesanías oaxaqueñas, que conlleva sabiduría y oficio; raíces e identidad; del pasado y las tradiciones; del presente y futuro, debido a que la artesanía es una de las principales actividad económicas de la entidad y generadora de empleos”, subrayó.
Cuándo y dónde se entregará la medalla a los artesanos galardonados
Hoy, martes, 8 de septiembre, Pedro Martínez dará a conocer los nombres de las cuatro personas que recibirán la medalla a la trayectoria el próximo 24 de octubre, en las instalaciones del MEAPO, en el municipio de San Bartolo Coyotepec, en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña