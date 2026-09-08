Premios a artesanos de Oaxaca: reconocen trayectoria de más de 40 años en el MEAPO

Con una medalla a la trayectoria, el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO) reconocerá a las maestras y los maestros artesanos que tienen como mínimo 40 años dedicados a preservar la cultura de sus comunidades.

Premios a artesanos de Oaxaca Fotos: Cortesía Meapo

Un homenaje a las manos que dan vida a las tradiciones oaxaqueñas

“Oaxaca no podría imaginarse ni entenderse sin el talento de sus mujeres y hombres que con gran destreza y sensibilidad logran comunicar la esencia más profunda de nuestra tierra, mediante obras elaboradas en barro, madera, fibra, metales, y otras que han llenado de vida y colorido el mapa de nuestra cultura”,comentó Carlomagno Pedro Martínez, director del Meapo.

Premios a artesanos de Oaxaca Fotos: Cortesía Meapo

Dijo que hace ocho años se lanzó por primera vez esta convocatoria por parte de la Secretaría de las Culturas y Artes, a través del recinto cultural a su cargo.

“La medalla, el estímulo económico y un diploma son un aliciente para destacar el talento creativo en el área de las artesanías oaxaqueñas, que conlleva sabiduría y oficio; raíces e identidad; del pasado y las tradiciones; del presente y futuro, debido a que la artesanía es una de las principales actividad económicas de la entidad y generadora de empleos”, subrayó.

Premios a artesanos de Oaxaca Fotos: Cortesía Meapo

Cuándo y dónde se entregará la medalla a los artesanos galardonados

Hoy, martes, 8 de septiembre, Pedro Martínez dará a conocer los nombres de las cuatro personas que recibirán la medalla a la trayectoria el próximo 24 de octubre, en las instalaciones del MEAPO, en el municipio de San Bartolo Coyotepec, en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña