La final de México Canta 2026 reúne a la Banda El Recodo y Majo Aguilar en el Auditorio Nacional

Este domingo 13 de septiembre, el Auditorio Nacional será la sede de la Gran Final de México Canta 2026, el concurso binacional impulsado por el Gobierno de México, que busca promover nuevas narrativas de paz y diversidad a través de la riqueza del regional mexicano.

Quiénes son los finalistas de México Canta 2026 y qué artistas se presentarán

Los ocho finalistas, elegidos por el voto del público en las dos semifinales: Tiffany Galaviz, Joshua Soto, Rosalba Valdez, Lizandro Espinoza, Luna López, Bryan Soto, Belle La Malixita y Fátima Cuevas, llegarán al Coloso de Reforma, acompañados por la Banda El Recodo, que apadrinará a los jóvenes talentos. La gala también contará con la conducción y participación musical de Majo Aguilar.

Un puente musical entre México y la comunidad migrante en Estados Unidos

En entrevista exclusiva con Excélsior, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, destacó la importancia de consolidar esta plataforma binacional que busca entrelazar la tradición con el talento emergente, además de fortalecer la alianza entre la iniciativa privada y el sector público.

Final de México Canta 2026 en el Auditorio Nacional Cuartoscuro

“Estamos muy satisfechos con esta segunda edición porque está tomando mucha identidad entre jóvenes mexicanos y mexicoestadunidenses a través de la música que, sin duda, cruza fronteras. Esta vez estuvimos en Los Ángeles con la comunidad migrante y en Mazatlán, cuna de la música de banda. Se construyen redes, una familia que fomenta la nueva música mexicana”, señaló.

Curiel de Icaza destacó que el impacto del certamen va más allá de un programa de televisión.

“El impacto sería muy pequeño si sólo se tratara de los concursantes locales. Estamos hablando de toda una comunidad migrante que se siente reconocida, reivindicada y que encuentra en esta iniciativa una vinculación con nuestras raíces. La comunidad mexicoestadunidense se siente cerca de nosotros, ve que hay un interés real por estrechar lazos”.

México Canta 2026 se ha destacado por no ser un programa de competencia tradicional. Aunque todos los finalistas adquieren proyección, sólo tres obtendrán reconocimientos especiales en los rubros de mejor interpretación, mejor composición y premio de los especialistas.