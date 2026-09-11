Con la boca y el pie, transforman sus historias en arte: así es la expo “Trascender”

Con trazos hechos con el corazón, los artistas Omar Ríos y Felipe Romero de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie (APBP), junto con la Clínica Cerebro, presentaron la exposición Trascender con 29 obras originales.

Esta asociación fue fundada por el pintor alemán Arnulf Erich Stegmann en 1957. Llegó a México en 1963 como una cooperativa internacional, para las personas con discapacidad física en los brazos o manos y que estuvieran interesadas en una carrera en la pintura. Ha marcado la vida de 70 artistas de 14 estados de la República Mexicana.

Es el caso de Omar Ríos, uno de los 20 artistas que desbordan talento y quien tiene más de 150 obras para exponer al tener 20 años pintando y 14 en la asociación.

Su obra es Jaque Mate por Sangre Azul , pintada con la boca, inspirada como los cambios de la vida y asimilar lo que se puede aprender ya sea ganando o perdiendo, como parte de la vida, platicó en entrevista.

"Es un oficio muy padre porque te da libertad, te olvidas de tu discapacidad. Lo que me inspiró en mi obra es que no siempre se trata de ganar y ganar. Podemos estar en los dos lugares: ganar o perder. Uno no es malo, ni tampoco bueno. Todo tiene su equilibrio", enfatizó.

Omar Ríos con su obra Jaque Mate por Sangre Azul pintada con la boca. Foto: Excélsior

Para Felipe Romero, su pieza Divinidad Real —pintada con la boca y con el pie y elaborada con acuarela— cuenta que para él, como artista, es más cansado pintar con la boca, y resaltó que existe un taller para sensibilizar a la gente.

"Hacemos un taller para buscar empatía en la gente. Los ponemos a hacer cuadros por medio de la Asociación de pintores", plástica como anécdota.

El color azul predominante en su obra destaca la forma de una de las aves más bellas de México, el pavorreal al que considera un símbolo de libertad.

Felipe Romero con su pieza de arte "Divinidad Real", pintada con la boca y con el pie Foto: Excélsior

La exposición estará abierta hasta el 23 de octubre, en la Galería Cerebro, ubicada dentro de la Clínica Cerebro y es de entrada gratuita.