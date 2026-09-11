Jack Quartet reimagina los mundos sonoros del cuarteto de cuerdas

Reimaginar otros mundos sonoros a partir de obras contemporáneas. Ésa es una de las claves del ensamble estadunidense Jack Quartet –integrado por los violinistas Christopher Otto y Austin Wulliman, el violista John Pickford Richards y el violonchelista Jay Campbell–, que se presentará en México el sábado 3 de octubre, a las 18:00 horas, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

“Imagino el repertorio que presentaremos como una historia falsa de la armonía del cuarteto de cuerdas, así que vamos a reimaginar qué es una nota, qué es una escala y qué otros mundos podemos presentar a través del sonido”, comentó Austin Wulliman en conferencia digital.

Y añadió: “Por ejemplo, mi obra Escape Rites (2025) –que interpretará en el recital– imagina un mundo imposible para Pierre Boulez y John Cage, ubicado en los años 40, mientras escriben, como amigos, sus cuartetos de cuerdas”.

Mientras que la nueva obra de Juri Seo, dijo, titulada New Work (title TBD) (2026), “está más bien inspirada en la belleza y en la geometría celestial de una flor; en tanto que las obras de Cenk Ergün –como Celare (2015) y Sonare (2015)– son profundas y crean texturas difíciles de recrear en los instrumentos”.

Wulliman también habló sobre la complejidad de interpretar obras por primera vez.

Es difícil hacer estas obras por primera vez, imaginar cosas nuevas y recrear sonidos que no hemos escuchado antes. Ése es el reto y nos da gusto abrir el estuche, tocar y explorar con compositores que pueden imaginar, a través de una partitura, algo que al público puede causarle inquietudes o ideas que no serían posibles con otros sonidos”.

El cuarteto estadunidense se presentará en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Foto: Cortesía Jack Quartet.

Por su parte, John Richards destacó el reto que ha significado aprender el lenguaje armónico de los diversos compositores.

“Cada compositor es único, pero todos se basan en lo que llamamos entonación justa o música derivada de la serie de armónicos, que requiere una forma muy intuitiva de afinar”, señaló el violista .

Y aseguró que otra de las búsquedas del ensamble es aportar al escucha “una experiencia musical casi mística”.

Fundado en 2005, el Jack Quartet tiene su sede en Nueva York, está dedicado a la interpretación, el encargo y la difusión de la música para cuarteto de cuerdas de los siglos XX y XXI, explorando el desafío de composiciones nuevas y prácticas musicales desde la diversidad de enfoques estilísticos.

Hasta ahora, el ensamble ha comisionado y ha sido comisionado para crear trabajos con artistas como Phillip Glass, Georg Friedrich Haas, Liza Lim, Caroline Shaw y John Zorn, y ha colaborado con más de 40 compositores de Bielorrusia, Canadá, Alemania y México.