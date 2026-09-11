Área 51 Foro Teatral se despide de Xalapa tras 13 años con clásico de Molière

El laboratorio de abducción teatral de Área 51 Foro Teatral estrena un clásico de la literatura: El burgués gentilhombre, una versión renovada de la comedia de Molière que combina el texto original, con juego escénico y la participación directa del público. La temporada se realizará del 11 al 13 de septiembre: viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00 horas.

Una versión interactiva de Molière dirigida por Patricia Estrada

La puesta en escena, bajo la dirección de Patricia Estrada, retoma la esencia del texto de Molière, pero incorpora una adaptación donde el público se convierte en cómplice de una broma colectiva contra el señor de Orden, personaje obsesionado con pertenecer a la nobleza.

Un clásico de Molière para despedir 13 años de historia en Área 51 Foro Teatral Especial

Su aspiración desmedida lo vuelve ridículo y el montaje explota ese humor para construir una experiencia familiar, dinámica y cercana. El elenco, integrado por 11 actores, juega con la actualización del clásico y con la energía del público, que acompaña el conflicto central.

13 años sosteniendo el teatro independiente en Veracruz

Como se informó previamente, Área 51 Foro Teatral atraviesa su etapa final como foto teatral en el espacio que ha ocupado durante 13 años. La compañía deberá abandonar el inmueble en diciembre, y esta obra forma parte de la programación con la que el foro se despide del lugar que sostuvo la cartelera independiente más activa del estado.

Un clásico de Molière para despedir 13 años de historia en Área 51 Foro Teatral Especial

Patricia Estrada, directora de esta puesta en escena, mencionó que durante más de una década, Área 51 se consolidó como el foro con mayor actividad escénica en Veracruz, superando a recintos institucionales, con funciones semanales de jueves a domingo, lo que representa entre 160 y 200 funciones anuales, con una afluencia estimada de 7 mil a 10 mil asistentes por año.

El modelo teatral de programación constante permitió que decenas de compañías locales encontraran un espacio para estrenar, circular y sostener temporadas. De ahí que buscan que el público se reencuentre con las obras que, en su momento, fueron un éxito en la cartelera teatral de este foro independiente.