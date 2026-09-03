Dos miradas del arte en Oaxaca: Yuyé Hernández y Víctor Cha'ca reciben la Medalla Rodolfo Morales

OAXACA, Oax.— La Comisión Permanente de Culturas y Artes del Congreso de Oaxaca reconocerá la trayectoria y aportación de dos creadores oaxaqueños con la medalla al Mérito Artístico Rodolfo Morales, el próximo 8 de septiembre, en sesión solemne, en las instalaciones del recinto, ubicado en San Raymundo Jalpan, en la zona metropolitana.

Irma Pineda, poeta y presidenta de Comisión dio a conocer que los galardonados son Yuyé Hernández Nicolás (Pinotepa Nacional, 1980) y Víctor Cha’ca (Juchitán de Zaragoza, 1948) , quienes, desde distintas expresiones han contribuido al desarrollo y proyección del arte contemporáneo de Oaxaca.

Yuyé Hernández recibe la Medalla Rodolfo Morales Fotos: Cortesía Yuyé Hernández

El reconocimiento lleva el nombre de Rodolfo Morales, uno de los creadores fundamentales de la plástica oaxaqueña, cuya obra es una referencia del arte mexicano. La medalla deriva de la convocatoria del Premio Estatal al Mérito Artístico emitida el 21 de julio, para distinguir trayectorias vinculadas con la creación y la aportación cultural.

Yuyé Hernández Nicolás: Arte afromexicano creado con los pies

Hernández Nicolás, artista y activista afromexicana es parte de las nuevas generaciones de creadoras que mantienen a Oaxaca como un territorio de experimentación. La artista sólo utiliza los pies para la creación de sus obras de arte, pues carece de brazos.

Víctor Cha'ca recibe la Medalla Rodolfo Morales Foto: Cortesía Víctor Cha'ca

Víctor Cha'ca: Casi medio siglo retratando el alma de Juchitán

Por su parte, Cha’ca tiene casi 50 años de experiencia en la plástica. Sus obras forman parte de importantes acervos de museos, galerías y coleccionistas, ha expuesto en México y en el extranjero.

Durante más de cuatro décadas, la obra de Víctor Cha’ca se ha desarrollado tanto en la pintura, como en la escultura, la cerámica y el grabado. En el 2014 se editó su libro Víctor Cha’ca: el comienzo de muchos sueños y actualmente prepara su segundo libro Xu roo / Terremoto.