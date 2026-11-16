Exhiben 'Flores sónicas' del compositor y artista visual Arturo Fuentes en el MACG

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) alista la apertura de las exposiciones Flores sónicas, del compositor y artista visual Arturo Fuentes, y la colectiva Cúmulos y variaciones. Lecturas de la colección MACG. Bloque II, el próximo 20 de noviembre.

Ambas propuestas, detalló el recinto a través de un comunicado, dan continuidad a dos líneas de trabajo presentes en la programación del MACG: la revisión y activación de su colección, así como la presentación de prácticas contemporáneas que exploran los cruces entre distintas disciplinas y lenguajes artísticos.

En el caso de Flores sónicas, que incluye trabajos al carboncillo, obras en técnica mixta y esculturas sonoras de Arturo Fuentes, es un proyecto que el artista desarrolló en 2023, en el cual vierte principios de la música al campo visual y espacial.

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) alista la apertura de las exposiciones Flores sónicas, de Arturo Fuentes. Cortesía MACG

A través del dibujo, la pintura, la escultura y la composición musical, las obras comparten una misma estructura de pensamiento que permite aproximarse a la manera en que el artista organiza el tiempo, el movimiento y la forma desde dimensiones visuales y sonoras.

Además, integran composiciones musicales que complementan la observación de cada pieza con una experiencia auditiva.

La muestra 'Cúmulos y variaciones. Lecturas de la colección MACG' propone asociaciones entre piezas de distintas épocas y generaciones. Cortesía MACG

Por otro lado, Cúmulos y variaciones. Lecturas de la colección MACG propone asociaciones entre piezas de distintas épocas y generaciones, así como diversas técnicas y formatos.

Así que a través de un montaje experimental deja de lado la organización cronológica convencional y propicia encuentros entre producciones modernas y contemporáneas.