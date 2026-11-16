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Exhiben 'Flores sónicas' del compositor y artista visual Arturo Fuentes en el MACG

Desarrollada por Arturo Fuentes en 2023, 'Flores sónicas', traslada principios propios de la música al campo visual y espacial, a través de la pintura, la escultura y la composición musical

Por: Juan Carlos Talavera

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) alista la apertura de las exposiciones Flores sónicas, de Arturo Fuentes
El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) alista la apertura de las exposiciones Flores sónicas, de Arturo Fuentes.Cortesía MACG

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) alista la apertura de las exposiciones Flores sónicas, del compositor y artista visual Arturo Fuentes, y la colectiva Cúmulos y variaciones. Lecturas de la colección MACG. Bloque II, el próximo 20 de noviembre. 

Ambas propuestas, detalló el recinto a través de un comunicado, dan continuidad a dos líneas de trabajo presentes en la programación del MACG: la revisión y activación de su colección, así como la presentación de prácticas contemporáneas que exploran los cruces entre distintas disciplinas y lenguajes artísticos.

En el caso de Flores sónicas, que incluye trabajos al carboncillo, obras en técnica mixta y esculturas sonoras de Arturo Fuentes, es un proyecto que el artista desarrolló en 2023, en el cual vierte principios de la música al campo visual y espacial.

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) alista la apertura de las exposiciones Flores sónicas, de Arturo Fuentes.
El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) alista la apertura de las exposiciones Flores sónicas, de Arturo Fuentes.Cortesía MACG

A través del dibujo, la pintura, la escultura y la composición musical, las obras comparten una misma estructura de pensamiento que permite aproximarse a la manera en que el artista organiza el tiempo, el movimiento y la forma desde dimensiones visuales y sonoras.

Además, integran composiciones musicales que complementan la observación de cada pieza con una experiencia auditiva.

La muestra 'Cúmulos y variaciones. Lecturas de la colección MACG' propone asociaciones entre piezas de distintas épocas y generaciones.
La muestra 'Cúmulos y variaciones. Lecturas de la colección MACG' propone asociaciones entre piezas de distintas épocas y generaciones.Cortesía MACG

Por otro lado, Cúmulos y variaciones. Lecturas de la colección MACG propone asociaciones entre piezas de distintas épocas y generaciones, así como diversas técnicas y formatos.

Así que a través de un montaje experimental deja de lado la organización cronológica convencional y propicia encuentros entre producciones modernas y contemporáneas.

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