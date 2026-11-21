Los títeres volverán a tomar teatros y foros del centro de Xalapa; pero, esta vez, las historias no estarán dirigidas necesariamente a los niños.

Del 1 al 5 de diciembre se realizará Adultiterías, Sexto Encuentro Titiresco para Adultos, una iniciativa que reivindica las posibilidades de este lenguaje escénico para contar historias capaces de interpelar también al público adulto.

Los títeres interpelan también a los adultos Lourdes López

Marisol Torres Goxcon, directora de Hombre Gacela Arte A. C. informó que la programación contempla funciones acompañadas de conversatorios, exposición de carteles, presentación de libros especializados en teatro y títeres; así como un taller dirigido a docentes de educación básica interesados en utilizar los títeres como herramienta didáctica.

La artista y dramaturga explicó que cada función es un diálogo.

Queremos escuchar lo que piensa el público. Trabajamos para ustedes, y su voz importa. Estos talleres son importantes para poder tener este encuentro con los espectadores”.

Adultiterías llegará a su sexta edición bajo un esquema autogestivo y tendrá actividades en distintos espacios culturales de Xalapa, entre ellos el Teatro J.J. Herrera, Foro Guadalupe Balderas, Casa Museo Doña Falla, Casa del Lago de la Universidad Veracruzana y El Rincón de los Títeres de Merequetengue.

Los títeres interpelan también a los adultos Lourdes López

También participará el Estudio de Arte Emmanuel Cruz, como sede del taller para docentes; mientras que la librería La Rueca de Gandhi se incorporará por primera vez para albergar la presentación de libros especializados en teatro y títeres.

Uno de los momentos particulares de la edición estará dedicado a los 30 años de Muñeca… haz favor de quitarte el sostén. Sus creadores se reunirán con espectadores que conocieron la obra desde sus primeros años para compartir recuerdos, anécdotas y experiencias alrededor de un montaje que cumple tres décadas.

La celebración se extenderá además a la trayectoria de Hombre Gacela, agrupación organizadora del encuentro, que festeja 30 años de trabajo teatral.

Los títeres interpelan también a los adultos Lourdes López

Como parte de esa conmemoración, la Galería Peatonal Trazos, Juegos y Colores recibirá una exposición de carteles sobre las tres décadas de la compañía. La muestra será inaugurada el 21 de noviembre y permanecerá abierta hasta enero de 2027.

Con la exposición comenzará la antesala de Adultiterías 2026, un encuentro que busca ampliar el público para el teatro de títeres y, al mismo tiempo, abrir espacios de exhibición, conversación y formación para creadores independientes.