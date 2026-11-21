La publicación de Rondalla del sur, Senderos y Nueve más uno, las tres novelas de juventud del escritor y ensayista Carlos Fuentes (1928-2012), con las que ganó concursos cuando estaba en el Colegio Francés; sus memorias Los días de la vida, que abarcan hasta los años 70; y la esperada correspondencia de ida y vuelta entre el autor de Aura y su amigo el poeta Octavio Paz, hoy Nobel de Literatura, integrada por cien cartas.

Éstos son algunos de los libros que prepara la periodista Silvia Lemus (1945), viuda de Fuentes, con miras a festejar en 2028 el centenario del nacimiento del novelista y cuentista considerado uno de los grandes de la narrativa del siglo XX, afirma el investigador Jovany Hurtado en entrevista con Excélsior.

El especialista en la obra del autor de La región más transparente adelanta que quisieran publicar también en un solo tomo sus obras de teatro Todos los gatos son pardos, El tuerto es rey, Orquídeas a la luz de la luna y Ceremonias del alba, que ya no han sido reeditadas.

Debemos ver cómo vamos a reestructurar su obra. Hay muchos cuentos dispersos. Es necesario editarla en un formato que sea cercano a las nuevas generaciones”, agrega.

Lo que viene el año que entra, si se da la oportunidad que el DIF otorgue los permisos para dar a conocer las cartas de Paz a Fuentes, es la publicación de la correspondencia entre ambos. Ya la está trabajando la investigadora Georgina García. Espero a finales de año ya tener el derecho como investigador de publicar las cartas”, añade.

La periodista Silvia Lemus, viuda de Fuentes, muestra en su casa la portada del nuevo libro. Cortesía Silvia Lemus

El maestro en Letras detalla que Lemus le planteó a la secretaria de Cultura Claudia Curiel la posibilidad de que la ópera Santa Anna, que Fuentes escribió para festejar sus 80 años, se vuelva a interpretar en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes; así como la exhibición fotográfica de retratos Yo, el mismo y un ciclo de películas donde él hizo el guion.

Pensamos involucrar a varias universidades e instituciones culturales. También está pendiente ver qué pasará con la obra de Fuentes que está en editorial Era, como “Aura” (1962) y “Los días enmascarados”, el primer libro de cuentos que publicó en 1954, y el ensayo sobre el 68.

“Marcelo Uribe buscó a la señora Silvia y le pidió que dejará Aura en Era; pero ella no tiene claridad de qué va a pasar y ya habló con la Agencia Balcells para que esta novela tenga un mejor puerto. Ya se ha anunciado que Netflix transmitirá una serie sobre Aura. Sería triste que no esté publicada. Es un libro muy leído por los estudiantes de secundaria y bachillerato”, destaca.

Por lo pronto, Hurtado detalla que, como un preámbulo del centenario, acaba de llegar a librerías el libro Hispanoamérica: una querella de familia (Siglo XXI), que reúne ocho conferencias inéditas que Fuentes escribió en mayo de 1985 y las transmitió por Radio UNAM.

Jovany Hurtado dice que es necesario editar la obra de Fuentes en un formato que sea cercano a las nuevas generaciones. Cortesía Jovany Hurtado

Nos parecen importantes por el momento actual, pues analizan la conflictiva relación de México con Estados Unidos, América Latina y España. Parece que fueron escritas en este momento, son absolutamente vigentes. Abre una nueva oportunidad de leer a otro Fuentes. Sigue dándonos muchas respuestas, porque no son textos rupturistas, sino que hay un trabajo de fondo”, considera.

El también politólogo indica que en el archivo que resguarda Lemus hay 212 conferencias de Fuentes. “Estas ocho las encontramos ahí. Hemos publicado ya dos libros, el de conferencias políticas y el de culturales; ambos era una selección temática. Hemos publicado 20 charlas. Todavía hay mucho material pendiente”.

Dice que imagina que “en ese momento, él ya estaba viendo lo que pasaba en Europa, que se aproximaba la caída del Muro de Berlín y también estaba el trasfondo de su investigación sobre El espejo enterrado: la relación con México, la historia profunda de América Latina.

Fuentes destaca el vínculo que significa el lenguaje entre México y España, una gran tradición cultural que compartimos. Plantea que no somos huérfanos, que tenemos un origen que tiene que ver con la cultura española. Habla del mestizaje que existe y que no podemos desprendernos de él, sino tratar de entenderlo”, asegura.

Concluye que “es importante leerlo, porque seguimos anclados en el mismo problema. Hemos perdido el liderazgo en América Latina que Fuentes entendía como prioritario”.