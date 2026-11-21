El Museo Soumaya en Plaza Carso exhibe en su vestíbulo la versión contemporánea de La puerta del Paraíso, monumento escultórico escala 1:1, en bronce con oro, realizada en Florencia por la Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli, con autorización del Ministerio de Cultura de Italia.

Con un peso de ocho toneladas 700 kilogramos y una altura de seis metros, esta pieza escultórica tiene un mínimo margen de error respecto de la obra que actualmente se encuentra en el baptisterio de la catedral italiana y de la original del escultor y arquitecto italiano Lorenzo Ghiberti (1378-1455), situada en el Museo dell’Opera del Duomo de Florencia, informó ayer el recinto museográfico.

Historia y técnica del relieve de Lorenzo Ghiberti

El Museo Soumaya en Plaza Carso exhibe en su vestíbulo la versión contemporánea de 'La puerta del Paraíso'. Cortesía Museo Soumaya

La puerta original fue diseñada por Ghiberti entre 1425 y 1452 para el Baptisterio de San Juan, en Florencia, Italia, la cual muestra los valores estéticos del humanismo. Incluso, se sabe que el propio Michelangelo Buonarroti, admirado por la precisión escultórica de los relieves de esta obra, exclamó: ‘¡Son tan hermosas que quedarían bien en las puertas del Paraíso!’, como registró Giorgio Vasari.

En esta pieza, el artista realizó distintos niveles de relieve para dar profundidad a las escenas y una de sus innovaciones fue el stiacciato o schiacciato (achatado), técnica que refiere a una modalidad de bajorrelieve en la que las figuras sobresalen sutilmente.

El Museo Soumaya en Plaza Carso exhibe en su vestíbulo la versión contemporánea de 'La puerta del Paraíso'. Cortesía Museo Soumaya

Esta obra cuenta con dos hojas de cinco casetones cada una y en su relato iconográfico retoma 37 episodios de los libros Génesis, Éxodo, Josué, Samuel, Reyes y Crónicas, todos del Antiguo Testamento y, de manera inédita, Ghiberti reunió diferentes pasajes de una misma historia dentro de un solo panel, cuya técnica se conoce como 'narración continua'.

El Museo Soumaya en Plaza Carso exhibe en su vestíbulo la versión contemporánea de 'La puerta del Paraíso'. Cortesía Museo Soumaya

El diálogo artístico entre el Paraíso y el Infierno

En entrevista con Excélsior, Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya, comentó que contar con la versión contemporánea de La puerta del Paraíso representa una oportunidad para el público mexicano de ver en un mismo espacio el diálogo entre este monumento escultórico y La puerta del Infierno (de Auguste Rodin), instalada en 2016, que de otra forma sería imposible de apreciar.

El Museo Soumaya en Plaza Carso exhibe en su vestíbulo la versión contemporánea de 'La puerta del Paraíso'. Cortesía Museo Soumaya

Es una oportunidad de estar muy próximos a estos volúmenes: el famoso stiacciato de Lorenzo Ghiberti, que se aprecia en esta versión de una forma muy nítida, la cual tiene un mínimo margen de error con respecto a la versión que actualmente se encuentra en el baptisterio de San Juan, en Florencia, y a su vez de la original que está en el Museo dell’Opera del Duomo, en Italia”, detalló.

Y a esto se suma el valor simbólico que representan ambas puertas, que nos permite entender las herencias culturales de una forma muy nítida, pues, así como no podríamos entender Grecia sin Egipto o Roma sin Grecia, las academias permitieron, a través de la observación minuciosa, que artistas pudieran abrevar en estas fuentes referenciales de la historia del arte en Occidente”, explicó.

El Museo Soumaya en Plaza Carso exhibe en su vestíbulo la versión contemporánea de 'La puerta del Paraíso'. Cortesía Museo Soumaya

Finalmente, Miranda Márquez detalló que la instalación de esta obra fue un reto de ingeniería en el que participaron al menos 126 en todo el proceso.