La Casa de la Cultura en Hermosillo es el recinto de mayor importancia para la presentación y la divulgación de las bellas artes en Sonora. Sin embargo, desde hace cinco años, el edificio ha venido deteriorándose, denunciaron artistas, colectivos y público.

Un ejemplo es la marquesina, el espacio más orgánico y económico para la difusión de sus actividades, está derribado desde hace cinco años, el mismo tiempo que Beatriz Aldaco Encinas lleva al frente del Instituto Sonorense de Cultura (ISC).

La marquesina está en la esquina de la Calle Cultura y Bulevar Vildosola, junto al Puente Trébol, uno a los sitios con mayor tránsito vehicular en la capital de Sonora. Es decir, los pasajeros de miles de carros y transeúntes que pasan por el sitio podrían enterarse de la oferta artística y cultural; sin embargo, las ruinas de la marquesina siguen arrumbadas desde hace cinco años en el mismo lugar donde colapsaron. Las autoridades ni siquiera han tenido disposición de remover los escombros.

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Luego de que la comunidad artística y cultural, principalmente de danza, solicitaron a Aldaco que renuncie al ISC por las fallas y la falta de resultados de su gestión, ésta se negó y presentó un informe de lo que ella considera logros.

Los artistas han insistido que la situación de la cultura es catastrófica y como ejemplo han puesto los eventos Un desierto para la danza y la Feria del Libro 2026, que calificaron como muy deficientes.

La noche del jueves, Patricia Patiño Fierro, nueva titular de la Secretaría de Educación y Cultura del estado, sostuvo una reunión con los creadores inconformes, en la que se disculpó a título personal por las discrepancias con la directora del ISC, quien no acudió a la reunión.

“Revisamos cuáles son los puntos de vista y tomé nota para poder darles una postura oficial. Creo que todo lo que plantean es importante y coincide con el planteamiento institucional de fortalecer al gremio, de retomar con mayor fuerza alguna actividades.

Es muy importante señalar que no tiene sólo que ver con una visión, sino con asignaciones presupuestales; pero nada que no podamos atender”, aseguró Patiño Fierro.

La mayor exigencia de los inconformes es que renuncie Aldaco al ISC, porque lleva cinco años en el cargo y consideran que la cultura está peor que nunca en Sonora; pero la funcionaria se niega a renunciar.

Fuentes de la Secretaría afirmaron a Excélsior que el único que puede decidir la salida o permanencia de funcionarios públicos es el titular del Poder Ejecutivo estatal