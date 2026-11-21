El santoral católico conmemora la Presentación de la Santísima Virgen María hoy 21 de noviembre, una fecha cargada de simbolismo sobre la gratitud y la entrega familiar.

Aunque este episodio no figura en los evangelios canónicos, una antigua tradición recogida en el Protoevangelio de Santiago relata que sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al Templo de Jerusalén a los tres años de edad.

De acuerdo con el Martirologio Romano y la tradición litúrgica de la Iglesia, esta memoria celebra la dedicación total que de sí misma hizo a Dios la futura Madre de Jesús, movida por el Espíritu Santo desde su Concepción Inmaculada. El color litúrgico asignado para esta jornada es el blanco.

Qué santo se celebra hoy 21 de noviembre: Santísima Virgen María para pedir sabiduría en la crianza Canva

¿Qué santo se celebra hoy 21 de noviembre?

Hoy 21 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de la Presentación de la Santísima Virgen María en el Templo de Jerusalén. Esta festividad conmemora el día en que sus padres la consagraron al servicio de Dios en agradecimiento por su nacimiento.

El origen histórico de esta fecha se vincula con la dedicación de la basílica de Santa María la Nueva en Jerusalén, celebrada un día antes junto al muro del antiguo templo. Con el paso de los siglos, tanto en Oriente como en Occidente se consolidó este recuerdo devocional.

Joaquín y Ana, tras haber sufrido largos años de esterilidad, cumplieron la costumbre judía de ofrecer al primogénito al Creador. Con este gesto reconocieron que los hijos son un don recibido que pertenece en última instancia a Dios.

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¿Cómo pedir el auxilio de la Virgen María hoy 21 de noviembre?

Para solicitar la intercesión de la Virgen María hoy 21 de noviembre, los padres y familias suelen encomendar la educación, el futuro y la vocación de sus hijos. Se acude a su ejemplo para pedir sabiduría en la crianza y confianza en la providencia divina.

Quienes buscan su amparo acostumbran ofrecer una breve oración en familia, poniendo simbólicamente en manos de Dios los proyectos del hogar. Esta práctica recuerda que educar en valores y fe es acompañar el crecimiento espiritual de las nuevas generaciones.

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Oración de la Santísima Virgen María

Puedes recitar la siguiente plegaria para encomendar a tu familia y pedir su guía protectora:

"Santos Ana y Joaquín, en gratitud por el don de la vida, presentaron a María en el Templo. Ayuden a todos los padres jóvenes a ver en ustedes un modelo de dependencia de la providencia de Dios, y que consagraciones similares en el mundo de hoy preparen santos para la Iglesia del mañana. Amén."

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¿Qué otros santos se celebran hoy 21 de noviembre?

Además de la memoria mariana, el calendario litúrgico de hoy 21 de noviembre honra a diversos papas, obispos, mártires y religiosos que destacaron por su entrega. Entre las conmemoraciones registradas en el santoral de la jornada se encuentran:

San Gelasio I, papa: Pontífice del siglo V que defendió la ortodoxia doctrinal y la caridad hacia los más necesitados.

Pontífice del siglo V que defendió la ortodoxia doctrinal y la caridad hacia los más necesitados. San Agapio de Cesarea: Mártir que dio testimonio de su fe cristiana durante las persecuciones en Palestina .

San Alberto de Lieja: Obispo y mártir belga que defendió la libertad de la Iglesia frente a las presiones políticas .

San Mauro de Verona y San Mauro de Cesana: Obispos italianos recordados por su labor pastoral y ejemplo de virtud .

San Rufo de Roma: Discípulo mencionado en las cartas apostólicas y venerado entre los primeros cristianos .

San Marino de Porec y San Basilio mártir: Testigos de la fe que entregaron su vida en tiempos del Imperio romano .

Beata María de Jesús Buen Pastor: Religiosa fundadora dedicada a la educación y al servicio espiritual .

Beato Romeo de Llívia: Fraile dominico español reconocido por su vida de oración y penitencia .

El ejemplo de entrega de la Virgen María desde su infancia invita a renovar la confianza cotidiana en los planes de Dios. Al cerrar esta jornada de reflexión familiar, nos preparamos espiritualmente para el santoral de mañana, cuando la Iglesia honrará a Santa Cecilia, patrona de los músicos.