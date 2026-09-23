La caja de huevo que llegó al Museo Carrillo Gil y se convirtió en una obra de arte

A simple vista parece una caja de huevo de cartón, de esas que pueden encontrarse en un mercado, una tienda o durante una mudanza. Sin embargo, la pieza que actualmente forma parte de una exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil tiene una historia muy distinta.

Se trata de Foráneo, de la artista María Fernanda Enríquez Martínez, una de las obras ganadoras del XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven 2026, exposición que reúne 39 piezas de creadoras y creadores de 19 entidades del país.

La pieza llamó la atención después de que el Museo de Arte Carrillo Gil compartiera en redes sociales imágenes de la obra, cuyo aspecto cotidiano puede provocar que el visitante piense, por unos segundos, que se trata de una caja real.

María Fernanda Enríquez Martínez, artista originaria de Cuernavaca, Morelos autora de Foráneos. IG: @maria.e.m

¿Por qué hay una caja de huevo en el Museo de Arte Carrillo Gil?

La respuesta está en Foráneo, una escultura de María Fernanda Enríquez Martínez, artista originaria de Cuernavaca, Morelos. La pieza está hecha de cerámica y es una obra de arte que alude a la migración, el desplazamiento, la fragilidad y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Mi pieza Foráneo habla sobre ser un foráneo en la ciudad y tener que movilizarte de tu estado hacia la capital en búsqueda de oportunidades, mencionó la artista en un video publicado por el Museo de Arte Carrillo Gil.

María Fernanda explicó que la obra está hecha de cerámica, material que relaciona con la resistencia de las personas que transitan de una ciudad a otra.

Me interesa pensar en la cerámica como un material que lleva años existiendo en la tierra y puede aguantar años y, por otro lado, es un material muy frágil que en cualquier momento puede romperse y fragmentarse. Me gusta pensarlo como un símil de la gente foránea, que tiene que transitar de un lado a otro y tiene que buscar sus sueños, que pueden cumplirse o no volverse reales.

Además de utilizar cerámica de alta temperatura, la obra se compone de papel revolución y rafia, materiales que permiten recrear la apariencia de un objeto cotidiano y trasladarlo al espacio de un museo.

La obra obtuvo uno de los cuatro premios de adquisición de 100 mil pesos de la XLVI edición del Encuentro Nacional de Arte Joven. El reconocimiento también implica que las piezas ganadoras se incorporen a la colección del certamen, bajo custodia del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

La pieza Foráneos, está hecha de cerámica y es una obra de arte que alude a la migración museodeartecarrillogil.inba.gob.mx

¿Qué significa la caja de huevo convertida en una obra de arte?

La caja representa algo más que un recipiente para transportar huevos. En Foráneo, funciona como una metáfora del desplazamiento.

La obra aborda esta experiencia mediante cajas de cartón para transportar huevos y periódicos con noticias sobre desplazamientos forzados, reproducidos en cerámica. Asociadas con mudanzas y traslados, estas formas remiten al desalojo y a la fragilidad de una vida sostenida de manera provisional, explica la ficha del Museo.

La obra también forma parte del núcleo “Desgaste” de la exposición. En este apartado, los materiales, las huellas de uso y las transformaciones adquieren un papel importante para reflexionar sobre distintas problemáticas contemporáneas.

Se preservan las huellas de uso y deterioro de sus superficies. La ilusión de encontrar arraigo convive así con la pérdida y con la necesidad de imaginar otro futuro posible.

De esta manera, un objeto que normalmente tiene una función práctica adquiere una nueva lectura dentro del espacio museístico. La caja deja de representar únicamente el traslado de un producto y se relaciona con las experiencias de quienes deben abandonar su lugar de origen para buscar otras posibilidades de vida.

La caja representa algo más que un recipiente para transportar huevos. En Foráneo, funciona como una metáfora del desplazamiento. Captura de pantalla IG: museocarrillogil

La caja de huevo forma parte del Encuentro Nacional de Arte Joven

Foráneo no está sola dentro del Museo de Arte Carrillo Gil. La obra forma parte del XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven, una de las plataformas con mayor trayectoria para la promoción de artistas emergentes en México.

La edición 2026 reúne 39 obras de 36 creadoras y creadores procedentes de 19 entidades del país. Las piezas utilizan disciplinas como arte objeto, dibujo, fotoescultura, fotografía, instalación, pintura y video. Esta edición también incorporó por primera vez performance y videoperformance.

Las obras abordan temas relacionados con el consumo, el extractivismo, el patrimonio, la violencia, la precariedad laboral, la migración y las relaciones de cuidado. La curaduría organiza el recorrido a partir de cuatro procesos: suspensión, especulación, desgaste y acumulación.

El encuentro surgió en 1966 con el nombre de Concurso Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas y en 1981 adoptó el nombre de Encuentro Nacional de Arte Joven.

El Museo de Arte Carrillo Gil fue sede del certamen entre 1989 y 1998, por lo que esta edición representa su regreso al recinto después de 28 años.

El INBAL señala que la edición 2026 recibió cientos de propuestas y que Foráneo, junto con otras tres obras, obtuvo uno de los premios de adquisición.

Las otras piezas reconocidas fueron Un poco más despacio, por favor, de Patricia Fuentes Martínez; El edén, tienes que imaginarlo, de Leticia Vázquez González, y Tenayohcan: El lugar amurallado, de César Eduardo Pedroza Morales.

La edición 2026 reúne 39 obras de 36 creadoras y creadores procedentes de 19 entidades del país. Captura de pantalla IG: museocarrillogil

¿Dónde ver ‘Foráneo’ y hasta cuándo estará en el Carrillo Gil?

La obra de María Fernanda Enríquez puede visitarse como parte del XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven en el Museo de Arte Carrillo Gil.

La exposición permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2027, en el tercer piso del recinto, ubicado en avenida Revolución número 1608, colonia San Ángel, Ciudad de México.

El horario es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

La muestra ofrece la oportunidad de conocer distintas propuestas de artistas jóvenes y, al mismo tiempo, descubrir cómo objetos comunes pueden adquirir nuevos significados dentro del arte contemporáneo.

En el caso de Foráneo, una caja que podría pasar desapercibida en cualquier mercado se convierte en una pieza que invita a pensar en quienes dejan atrás su lugar de origen para construir una nueva vida.